Znano je, kdo bo Harryjeva priča

Meghan bela barva lepo pristoji, vanjo se je odela že ob najavi kraljeve zaroke. (Foto: AP)

Da bo prihodnje leto na Otoku pestro za kraljeve vrste, ni treba posebej poudarjati. Po kraljevem dojenčku, ki ga zgodaj spomladi pričakujeta William in njegova žena Kate, se bo maja zgodil še en veseli dogodek – poroka princa Harryja in Meghan Markle. In tudi pri tem drugem dogodku bo imel pomembno vlogo starejši od kraljevih bratov, princa Williama je namreč po poročanju US Weekly Harry že uradno prosil, ali bo njegova priča.

"Harry ima veliko tesnih moških prijateljev, a ni možnosti, da bi tako pomembno zadolžitev zaupal komu drugemu kot Williamu," je informacijo potrdil vir blizu kraljeve družine.

William bo Harryju vrnil uslugo in bo njegova poročna priča. (Foto: AP)

William in Catherine, vojvoda in vojvodinja Cambriška, sta se poročila 29. aprila 2011 v Westminstrski opatiji, ko je kot priča ob starejšem bratu stal princ Harry, Kate Middleton pa je vlečko držala sestra Pippa. In zdaj se bo William bratu moral oddolžiti za dobro opravljeno delo.

George in Charlotte sta letos pritegnila veliko pozornosti na poroki Katine sestre Pippe. (Foto: AP)

William pa ne bo edini Harryjev bližnji sorodnik, ki bo imel pomembno vlogo pri poročnem obredu v kapeli Svetega Jurija v Windsorskem gradu. Harryjeva nečaka, prince George in princesa Charlotte, bosta prav tako sodelovala pri obredu skupaj z Ivy, hčerko Meghanine prijateljice in stilistke Jessice Mulroney. Štiriletni George in dveletna Charlotte pa dobro vesta, kako blesteti na rdeči preprogi, saj sta na njej "šov ukradla" že letos, ko se je možila Katina sestra Pippa. Ko sta se med družinskim fotografiranjem obsipavala s cvetjem, so bile vse oči uprte vanju.

"Zelo sva vznemirjena in navdušena ob veseli novici in obema želiva vso srečo v tem razburljivem obdobju," je William dejal v uradni izjavi takoj po najavi zaroke Meghan in Harryja, nato pa se pošalil še: "Zame osebno upam, da to pomeni, da Harry ne bo več stalni gost v mojem hladilniku in bo nehal krasti našo hrano, kar je počel zadnjih nekaj let."

Če je že znano, kdo bo v zakon pospremil Harryja, pa je še vedno neznanka, katera bo Meghanina priča. Po objavah nekaterih britanskih medijev naj bi se Meghan s prošnjo obrnila celo na Kate. A vojvodinja ni hotela biti priča niti svoji sestri Pippi, prav tako bo verjetno še utrujena od poroda, poleg tega pa Meghan bolj slabo pozna, vloga priče pa naj bi pripadla nekomu, s komer si je nevesta resnično videli. V prvem zakonu si je Meghan za to vlogo izbrala Ninaki Priddy, s katero pa ne govorita več. Priddyjeva naj bi namreč tesnejši odnos ohranila z Meghaninim nekdanjim možem, Trevorjem Engelsonom.