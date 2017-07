Zrediti se je morala za 15 kilogramov: 'Bilo je brutalno'

Charlize Theron je ena najlepših žensk na svetu, a ji svojega videza ni težko drastično spremeniti za dobro vlogo. (Foto: AP)

41-letna igralka Cherlize Theron je ena najlepših žensk na svetu, a je zavoljo vloge pripravljena svoj videz precej spremeniti, tudi če to pomeni, da mora pridobiti kar precej kilogramov.

Najbolj znana je njena izrazita sprememba, ki se ji je podvrgla za film Pošast, za katerega je dobila tudi oskarja - poleg tega, da se je morala zrediti, je bila v filmu precej spremenjena tudi v obraz. Težko bi uganili, da gre za Charlize:

Zdaj pa je izziv ponovila. Za nov film Tully se je morala zrediti 15 kilogramov. A v času snemanja Pošasti je bila zvezdnica 15 let mlajša, film so namreč snemali leta 2002. V mladosti je pridobivanje in izguba kilogramov zaradi hitrega metabolizma lažja, zato ji takrat pridobitev in nato izguba kilogramov ni pomenila velike žrtve.

Zdaj pa je bilo vse skupaj veliko težje in mučno. Za revijo Variety je spregovorila o tem, kako je za svoj najnovejši film morala pridobiti kilograme in kako je bilo to zdaj veliko težje kot v mlajših letih.

Južnoafriška lepotica v filmu Jasona Reitmana, Tully, igra mati treh otrok. Vlogi se je povsem predala in se zanjo zredila.

Za vlogo v filmu Tully se je morala zrediti kar za 15 kilogramov. (Foto: Backgrid)

Priznava, da je bilo to zdaj izjemno težko. "Bilo je brutalno v vseh pogledih. Tokrat sem čutila zdravstvene posledice," je dejala.

"Zaradi sladkorja sem padla v globoko depresijo. Slabo mi je bilo. Nisem mogla shujšati. Poklicala sem svojega zdravnika in mu rekla, da umiram. Odvrnil mi je, da to ni res, da sem stara 41 in naj se umirim," je povedala.

A kljub vsemu se je igralki uspelo znebiti kilogramov in je ponovno takšna, kakršne smo jo vajeni - osupljiva.