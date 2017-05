Zvezdnica Briljantine znova zbolela za rakom

Zvezdnica Briljantine je znova zbolela za rakom (Foto: Reuters)

Igralki in pevki Olivii Newton-John so pred več kot dvema desetletjema diagnosticirali raka dojk, prestala je kemoterapijo, nato so ji celo odstranili dojke. Sama izkušnja pa jo je prisilila, da je začela zdravo živeti, poleg tega je veliko svojega časa posvetila osveščanju o raku na dojki, ustanovila je tudi center Olivie Newton John za raka v svojem rojstnem mestu, Melbournu v Avstraliji.

Zdaj pa je pevka preko svojega predstavnika javila žalostno novico. Na svojem Facebook profilu je namreč zapisala, da je primorana prekiniti turnejo, ker se ji je vrnil rak dojke.

"Zaradi bolečin v hrbtu je pevka prekinila prvi del turneje, nato pa se je izkazalo, da se ji je vrnil rak na dojkah, kajti našli so zasevke v medeničnem predelu."

Predstavnik je še zapisal, da se je zvezdnica odločila za obsevanje ter dodal, da je prepričan, da se bo Olivia še to leto vrnila na glasbene odre.