Zvezdnica ji je plačala šolanje

Chrissy Teigen (Foto: Instagram)

Študij v ZDA zagotovo ni poceni, tako mnogi študenti zaradi tega, ker si ne morejo privoščiti šolnin, prenehajo s študijem. Tako je bilo tudi z nekim mladim dekletom, ki ni mogla dokončati željenega študija. A vseeno je sklenila, da bo poskušala zbrati denar in začela z zbiranjem sredstev. "Vem, da je težko prositi za pomoč, okoli tega je veliko stigme. Toda to je moja velika želja, in ni me sram prositi za pomoč," je zapisala študentka.



Ko je njena zgodba prišla na Twitter, pa jo je opazila tudi manekenka Chrissy Teigen, žena pevca Johna Legenda, in se odločila, da ji bo plačala celotno šolnino: "Vidim, da je to tvoja strast že dolgo ... Veseli me, da ti lahko izpolnim te želje," pa je ob donaciji nekaj več kot pet tisoč evrov zapisala slavna manekenka.