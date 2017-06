Zvezdnica na sodišču, nekdanji računovodja naj bi ji pokradel milijone

Alyssa Milano (Foto: Reuters)

Ameriška igralka, pevka in producentka Alyssa Milano ter njen soprog, hollywoodski agent David Bugliari, sta na sodišču vložila papirje, v katerih tožita svojega nekdanjega računovodjo. V papirjih sta zapisala, da ju je računovodja in njegova firma 'obrala' za več milijonov, filma naj bi ponaredila njune podpise, poleg tega niso plačali njenih računov in davkov.

Igralka tudi trdi, da jo je računovodja prepričal, da je vložila denar v slabe naložbe, njen denar pa so preko filme posojali naprej. Na koncu sta še zapisala, da ju bo dotična izguba denarja zaznamovala za nekaj let: "Utrpela sva finančno izgubo, poleg tega sva izgubila dober glas ... preteklo bo kar nekaj let in veliko denarja, da si bova opomogla."

Igralka naj bi se z obtoženo finančno firmo razšla julija 2016, njen novi računovodja pa je kasneje našel nepravilnosti, ki so nakazovale, da je nekdanji računovodja res kradel zvezdnikoma. Alyssa tako od njega na sodišču zahteva okoli 10 milijonov evrov.