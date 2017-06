Zvezdnica objavila staro partnerjevo fotografijo. Veste, kdo je ta dolgolasec?

Gwen Stefani je na Twitterju objavila staro fotografijo, na kateri je njen dragi še dolgolasec. (Foto: AP)

Vam je Blake bolj všeč s kratkimi ali z dolgimi lasmi? (Foto: AP)

Tudi zvezdniki ob gledanju fotografij radi obujajo spomine na mladostniške dni. Včasih pri brskanju le teh naletijo na kakšne zabavne otroške fotografije in tudi na tiste, na katere niso preveč ponosni in bi jih najraje uničili.

47-letna pevka Gwen Stefani je med brskanjem po starih fotografijah naletela na fotografijo svojega partnerja Blaka Sheltona, ki jo je z oboževalci delila na Twitterju. Kantri glasbenik je imel takrat dolge kodraste lase. Bi ga prepoznali? Danes prisega na kratko frizuro in pri 40 letih že počasi vstopa v klub sivolasih šarmantnežev.

Gwen je bila sedem let v zvezi s članom skupine No Doubt Tonyjem Kanalom, leta 2002 pa se je poročila z glasbenikom Gavinom Rossdalom. Njun 13-letni zakon se je končal avgusta 2015. Novembra istega leta pa je po mesecih namigovanj le potrdila svojo zvezo z glasbenikom Blakom Sheltonom, s katerim sta bila sodnika v pevskem šovu The Voice.