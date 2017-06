Zvezdnica po porodu dobro, a dvojčka naj bi imela nekaj težav

Beyonce z dvojčkoma še vedno v porodnišnici. (Foto: AP)

O tem, da je 35-letna Beyonce rodila, sta prvi poročali reviji People in US Weekly. Govorice so povzročile velik bum na spletnih družbenih omrežjih, kjer so se navdušenci razgovorili o uradno še nerazkritem spolu otrok ter imenih. Veselo novico je potrdil tudi pevkin oče, ki je na Twitterju zapisal, da sta dvojčka res prispela.

Tuji mediji zdaj pišejo, da sta se dvojčka rodila že prejšnji ponedeljek, a so ju zdravniki zadržali v porodnišnici, kajti pri porodu naj bi bilo nekaj težav in zato je zdravstveno osebje menilo, da je bolje, če dvojčka opazujejo v kontroliranem okolju.

Superzvezdnica ima z raperjem že petletno hčerko Blue Ivy, je veselo novico o nosečnosti svojim več kot 92 milijonov sledilcem na družbenem omrežju Instagram februarja sporočila s fotografijo, na kateri je bila oblečena le v spodnje perilo in prekrita s tančico. Sledil je odmeven nastop na podelitvah glasbenih nagrad grammy, ko je zvezdnica v zlati opravi in z nosečniškim trebuščkom uprizorila točko, namenjeno slavljenju žensk.