Zvezdnica priznala, da je podlegla plastičnim operacijam

Chrissy Teigen - vse je laž (Foto: AP)

31-letna ameriška manekenka Chrissy Teigen, ki ima s pevcem Johnom Legendom enoletno hčerko Luno Simone Stephens, je v intervjuju dejala, da je pred leti šla pod nož. "Vse na meni je laž, razen mojih ličnic," je dejala ter nato pokazala, kaj vse je spremenila - z roko se je dotaknila nosu, ustnic, čela in dejala – laž, laž, laž.



Priznala je celo, da je šla na liposukcijo pazduh: "Ena boljših zadev, ki sem jo naredila, je bila liposukcija pazduh. Bila je velika skrivnost, ampak zdaj mi je vseeno. Pred deveti leti sem to naredila. In znova razmišljam, da bi šla na operacijsko mizo zaradi tega ..."



Ko jo je novinar vprašal, zakaj je šla pod nož, pa je dejala, tako kot že mnoge pred njo – želela se je počutiti bolj samozavestno: "Zaradi tega sem se počutila lepše, ko sem oblekla večerno toaleto, bolj samozavestno. Vem, da je bilo to neumno, je nekaj najbolj neumnega, kar sem kdaj naredila. Toda vseeno mi je, všeč mi je. In ni mi žal. O tem mi ni težko govoriti, ker tega ne obžalujem."