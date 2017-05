Zvezdnik 14-letni žrtvi napada pričaral nasmeh na obraz

Harry Styles je najstniški idol, o katerem sanjarijo dekleta po vsem svetu. Lahko si predstavljate, kaj 14-letnici pomeni, da jo pokliče takšen zvezdnik. (Foto: AP)

Lomilec najstniških src, član izjemno priljubljene fantovske skupine One Direction (ki si je sicer vzela premor, a ni uradno razpadla), 23-letni Britanec Harry Styles, je 14-letni žrtvi bombnega napada v Manchestru ob težkih časih pričaral nasmeh na obraz.

14-letna Freya Lewis je bila težko ranjena med napadom po koncertu pevke Ariane Grande, utrpela je številne zlome in opekline, njena najboljša prijateljica Nell Jones pa je v napadu umrla.

Po napadu je prestala 10-urno operacijo, še več operacij jo čaka, prav tako je pred njo dolgotrajno okrevanje.Trenutno okreva v otroški bolnišnici Royal Manchester.

Čeprav Freya in njena družina preživljajo zelo hude in temne čase, pa je v njen temni vsakdanjih posijal svetel žarek. "Freya je ravno prihajala k sebi po narkozi, pogledala očeta ter se mu nasmehnila in mu poslala poljubček. Oče je zajokal in vprašal, kaj bi lahko bilo še lepšega. Nato je zazvonil telefon. Klical je Harry Styles! Freya se je zbudila, Harry je rekel, da jo ima rad, ona mu je dejala, da ga ima rada, še oče je rekel, da ga ima rad!", je družina zapisala na svojem blogu, na katerem spremljajo Freyino zdravljenje.

"Ne morete si predstavljati, kakšna spodbuda razpoloženja je zavladala na intenzivni negi otroškega oddelka! Harry, klanjamo se ti, gospod!", so še zapisali.