Zvezdnik formule ena Lewis Hamilton najbogatejši športnik v Veliki Britaniji

Lewis Hamilton je najbogatejši športnik v Veliki Britaniji (Foto: AP)

Britanski časnik Sunday Times je objavil lestvico najbogatejših britanskih športnikov in trenerjev, ki živijo na otoku.

Na prvem mestu se je tako znašel voznik formule ena Lewis Hamilton, ki se bori za četrti naslov svetovnega prvaka, ki ima za 131 milijonov funtov (154 milijonov evrov) premoženja, ki je v zadnjih 12 mesecih naraslo za 25 milijonov funtov.

Petintridesetletni švedski državljan Zlatan Ibrahimović je na lestvici med nogometaši prehitel soigralca na Old Traffordu in kapetana Wayna Rooneyja, čeprav se je Unitedu pridružil šele julij lani, konec aprila si je huje poškodoval koleno.



Ibrahimovićevo premoženje ocenjujejo na 110 milijonov funtov, ki si ga je prislužil po igranju za Paris St Germain, Milan, Barcelono in Juventus, ima pa tudi bogato dolgoročno pogodbo s firmo Nike. Tretji na lestvici je Rooney (93 milijonov), prvo peterico pa zaključujeta voznik formule ena Jenson Button in igralec golfa Rory McIlroy s 86 in 82 milijoni funtov. McIlroy je s 26 milijona večjim deležem, kot pred letom dni, napravil največji napredek na lestvici.



Šesti je teniški igralec Andy Murray (77 'milijončkov'). Med prvo deseterico je pet predstavnikov nogometa, sedmi je trener Uniteda Jose Mourinho (61 milijonov), osmi je napadalec Walesa in Real Madrida Gareth Bale (54), deveto mesto pa si delita trener Manchester Cityja Pep Guardiola (50) in košarkar Los Angeles Lakers Luol Deng.