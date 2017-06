Zvezdnik ostal brez najboljšega prijatelja

A post shared by Denisa Faur (@denisa.faur) on Jun 9, 2017 at 7:14am PDT

Igralec Tom Hardy sicer zelo ceni zasebnost in ne govori o družini in prijateljih, a je tokrat storil izjemo. V začetku tedna mu je namreč umrl pes in "najboljši prijatelj" Woodstock - ljubkovalno Woody - na katerega je bil igralec izjemno navezan. Ob tej žalostni izgubi je svoja čustva izlil v ganljivo pismo, ki ga je poslal eni izmed strani njegovih oboževalcev – zvezdnik namreč ni dejaven na družbenih omrežjih.

"Navadno ne govorim o družini in prijateljih, a tokrat gre za izjemno okoliščino. Woody se je na svoj način dotaknil ogromno ljudi, zato vam v znak ogromnega spoštovanja do njega z veliko žalostjo in težkim srcem sporočam, da je po kratki, a zelo težki šestmesečni bitki z agresivno boleznijo umrl. Bil je star le šest let," je zapisal.

Dodal je, da so doma popolnoma pretreseni in potrti. "Sem pa neizmerno hvaležen za njegovo zvesto prijateljstvo in ljubezen, in zelo me tolaži, da vsaj ne trpi več," je zapisal. "Popolnoma sem obupan. Zame je bil svet lepši, ker je bil ob meni."

"Najboljšemu prijatelju kadarkoli. Meni in moji družini, ki ga je imela neopisljivo rada, in ki jih je on brez dvoma imel rad bolj. Kot si lahko predstavljam. Woody je bil najboljši spremljevalec, boljši, kot bi si ga lahko želeli tudi v sanjah. Naše duše so prepletene za večno," je zapisal potrti igralec.

Zvezdnik in Woody sta si bila res zelo blizu, tako zelo, da ga je igralec večkrat s sabo vzel tudi na rdečo preprogo, s sabo pa ga je pogosto tudi jemal na snemanje filmov.

Tom Hardy je Woodya pripeljal tudi na premiero filma Legenda, ob njiju je avstralska igralka Emily Browning. (Foto: AP)

"Bil je angel. Bil je moj najboljši prijatelj. Toliko vsega sva prestala skupaj," je še zapisal.