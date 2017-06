Zvezdnik po zaslugi tekile občutno bogatejši

George Clooney je tudi spreten poslovnež. (Foto: Reuters)

Ameriški igralec George Clooney se ne znajde dobro samo pred kamero, ampak je tudi spreten podjetnik. Leta 2013 je s prijateljem, možem Cindy Crawford, Randejem Gerberjem, namreč ustanovil lastno znamko tekile, ki jo je poimenoval Casamigos.

Očitno se je znamka zelo dobro prijela, kajti zanjo se je zanimalo več podjetij in eno od njih je zvezdniku poslalo ponudbo, ki je ni zavrnil, in ta ponudba je bila vredna več kot 895 milijonov evrov.

"Če bi me pred štirimi leti vprašali, ali bom kdaj imel milijonsko podjetje, bi zagotovo rekel ne. To podjetje verjame v nas in mi verjamemo vanj ..." je v izjavi zapisal slavni igralec, ki je pred kratkim postal tudi očka dvojčkoma.

Clooney in Gerber sta zelo dobra prijatelja, v Mehiki imata tudi sosednji vili. Ideja za lastno znamko tekile pa naj bi se rodila med njunim druženjem oziroma v eni od noči, ko sta prijatelja skupaj uživala v kozarčku tekile.