Zvezdnik priznal, da je posedoval otroško pornografijo

35-letnega Marka Sallinga zaradi posedovanja otroške pornografije čaka zapor. (Foto: AP)

Decembra 2015 je losangeleška policija zaradi posedovanja otroške pornografije aretirala priljubljenega zvezdnika serije Glee Marka Sallinga. Po plačilu varščine so ga takrat izpustili iz pripora, zdaj pa se je 35-letni igralec pogodil s sodiščem.

Nekaj dni pred sodno obravnavo je v pogajanjih s tožilcem in obtožencem za milejšo kazen igralec priznal krivdo. Čaka ga od štiri do sedem let zapora.

Zvezni preiskovalci trdijo, da so na njegovih računalnikih in USB ključkih našli več kot 25.000 fotografij in 600 posnetkov, ki so prikazovali otroško pornografijo. Med njimi so našli tudi material otrok, starih le tri leta.

35-letnik se mora zdaj registrirati kot spolni prestopnik ter se vključiti v program zdravljenja. Ne sme imeti nobenega verbalnega ali elektronskega kontakta z osebami, mlajšimi od 18 let. Šolam, parkom, javnim bazenom, centrom za mlade in igralom se ne sme približati več kot na 30 metrov. Vsaki žrtvi, ki je to zahtevala, mora plačati 50.000 dolarjev (43.000 evrov) odškodnine. Še 20 let po izpustu pa ga bodo ves čas nadzorovali.

Sodnik mora sicer dogovor o pogoditvi še sprejeti, sicer ga čaka sojenje.

K njegovi aretaciji je takrat pripomogla ena njegovih nekdanjih partneric, saj je poklicala policijo.

V priljubljeni seriji Glee je Salling med leti 2009-2015 igral Noaha “Pucka” Puckermana.