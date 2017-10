Zvezdnik zanika, da je vedel za spolne prestopke slavnega producenta: Če bi vedel, bi to ustavil

New York Times je s člankom o spolnih napadih hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina kruto potegnil prevezo z oči tistim, ki so si se pretvarjali, da takšno vedenje tam ne obstaja, čeprav gre za "javno skrivnost". Ker je trajalo 30 let, preden je javnost izvedela za njegovo početje, se mnogi sprašujejo, zakaj kdo ni spregovoril prej in zakaj je lahko tako dolgo počel, kar je počel. Predvsem pa, ali bi bilo mogoče to preprečiti prej?

Da je odgovor pritrdilen, zdaj razkriva novinarka in ustanoviteljica novičarske spletne strani The Wrap Sharon Waxman, ki trdi, da je preiskovala obtožbe o producentovih spolnih prestopkih že pred 13 leti, ko je delala za New York Times. Trdi, da je napisala članek, ki jih je razkrival, a da so ga umaknili tik pred izdajo časnika, saj je bilo Weinsteinovo podjetje med oglaševalci v časniku, prav tako pa naj bi se vpletla tudi vplivna zvezdnika Matt Damon in Russell Crowe.

Waxmanova je takrat sledila zgodbi Fabrizia Lombarda, direktorja italijanske veje Miramaxa, Weinsteinovega studia, ki naj o filmu ne bi vedel ničesar, in so ga najeli le za to, da je "skrbel za Weinsteinve potrebe glede žensk".

Novinarka trdi, da sta jo Damon in Crowe, ki sta z Weinsteinom sodelovala pri več filmih, poklicala, naj ovrže te navedbe. "Bila sem obupana, ker sem potovala v dve državi in prešla mnoge ovire, da bi potrdila vsaj del zgodbe, ki je tako v javnost prišla šele prejšnji teden, več kot desetletje kasneje," je povedala.

Čeprav so bili prijatelji, o njegovem početju Matt Damon in Ben Affleck naj ne bi vedela ničesar, oba sta njegovo početje tudi ostro obsodila. (Foto: AP)

Uredniki navedbe zanikajo, Damon jih je potrdil

Direktor New York Timesa Dean Baquet pa te njene navedbe zanika: "Leta 2004 še nisem bil tukaj. Ampak ne morem si prestavljati, da bi Times ubil zgodbo zaradi pritiska s strani Weinsteina, ki je oglaševal v časniku. Konec koncev je Times institucija, ki je objavila takšno raziskovalno novinarstvo, ki je povzročilo, da so našo stran blokirali na Kitajskem."

"Ko sem slišal dodatne obtožbe o posilstvih, mi je postalo slabo. Biti moramo boljši pri varovanju sester, prijateljic, sodelavk in hčera," pravi Ben Affleck.

Tudi takratna urednika Bill Keller in Jill Abramson tudi trdita, da nimata v spominu, da bi nanju pritiskali zaradi te zgodbe. Njen odgovorni urednik Jonathan Landman pa je namignil, da njena zgodba preprosto ni bila dovolj dobra. "Zgodba, ki smo jo zdaj objavili, je terjala več mesecev trdega dela dveh izkušenih raziskovalnih novinarjev. Vključevala je pogovore ena-na-ena s številnimi ženskami, ki jih je Weinstein nadlegoval. Vključevala je tudi dokaze, da je ženskam plačal za molk," je povedal. "Prepričan sem, da Waxmanova verjame, da je imela zgodbo. A v resnici ni imela niti približno ničesar podobnega, kot smo mi razkrili v naši zgodbi. Imela je samo pričevanje ene ženske," je dodal.

A da zadeve niso tako enoznačne, ter da novinarka vseeno govori resnico, je pokazal tudi Damon, ki se je odzval na njene trditve. Pojasnil je svojo plat, ki sicer kaže, da ni želel ustaviti zgodbe in da se ni zavedal, kaj bi razkrila, potrjuje pa tudi, da zgodba v resnici je nastajala in da je pri (ne)objavi prste zraven resnično imel Weinstein.

Ko mu je na uho prišla novica, da nastaja članek, je prosil Damona in Crowa, da jamčita za Lombarda.

"Spominjam se, da je šlo za minutni telefonski pogovor. Harvey me je poklical in rekel, da pišejo članek o Fabriziu, ki sem ga poznal iz ustvarjanja filma Nadarjeni gospod Ripley. Dejal mi je: Sharon Waxman piše zgodbo o Fabriziu in je resnično negativna. Ali jo lahko pokličeš in poveš, kakšne so tvoje izkušnje z njim. To sem storil in to sem ji povedal, ter nič drugega," trdi Damon.

Dodal je, da je imel s Fabriziem povsem profesionalne izkušnje, in da mu ni bilo odveč, da to pove tudi novinarki, ni pa vedel ničesar drugega o vsebini članka. "In naj bo jasno – nikoli, nikoli, nikoli ne bi skušal zatreti takšne zgodbe. Preprosto ne bi storil česa takšnega. Za nikogar," je še dodal.

Waxmanova je te njegove navedbe potrdila in pojasnila: "Poklical me je, o raziskovalnem delu članka ni bil obveščen".

'Kot oče štirih deklic zaradi zavedanja o takih dejanjih ponoči ne spim!'

Damon je še povedal, da mu je ob navedbah, ki so prišle na planu, slabo. "Tudi preden sem postal slaven, takšnega vedenja nisem odobraval. A zdaj, kot oče štirih deklic, zaradi zavedanja o takšnih dejanjih ponoči ne spim!"

Zagotovil je, da o Weinsteinovih prestopkih ni vedel ničesar: "Saj vemo, da se takšne stvari dogajajo na svetu. S Harveyem sem delal pet ali šest filmov, in tega nikdar nisem videl. Veliko igralcev pravi, da nas obtožujejo, da smo vsi vedeli. Ampak to ni res. Takšno nadlegovanje se dogaja za zaprtimi vrati, stran od oči. Če sem bil kdaj na dogodku, na katerem je Harvey koga nadlegoval, pa tega nisem videl – mi je tako zelo žal, ker če bi kaj videl, bi to zagotovo ustavil."

Da se to ne bi več dogajalo, pa je obljubil: "Oči bom imel od zdaj naprej na peclju. Bolj bom pozoren in pozorno opazoval, če bi kje zaznal takšno vedenje. Ker vem, da se to dogaja. Strašansko mi je žal za te ženske, in čudovito je, da so zbrale ta neverjeten pogum in zdaj javno govorijo o težavni problematiki."