Zvezdnika Opravljivke policisti preiskujejo zaradi posilstva

"Sanjski" Ed Westwick iz serije Opravljivka se je znašel v središču spolne zlorabe. (Foto: AP)

Eda Westwicka preiskuje losangeleška policija, po tem ko naj bi igralka Kristina Cohen prijavila posilstvo. Možje postave identitete žrtve ne želijo razkriti, izdali so le, da je ženska v prijavi navedla, da jo je igralec spolno zlorabil. "Osumljenec je žrtev na svojem domovanju prisilil v spolni odnos," so policijski viri razkrili o dogodku izpred treh let.

A 30-letni Westwick je vse obtožbe javno ovrgle na Instagramu in igralko postavil na laž, zapisal je celo, da je ni še nikoli srečal. "Te ženske ne poznam. Nikoli se nisem nikomur na kakršenkoli način vsiljeval, prav tako ne nobeni ženski. Zagotovo pa nisem nikoli zagrešil posilstva," je zapisal v izjavi.

No, nasprotno pa trdi 27-letna Kristina Cohen, ki se je o usodni noči obširno razpisala na Facebooku in Insagramu. Opisala je celoten potek dogodka, kako se je Westwick znašel na njej in jo začel zlorabljati, ko je zaradi utrujenosti zaspala v sobi za goste na njegovem domu. Tam sta ga namreč obiskala s producentom, s katerim je takrat hodila.

A post shared by Kristina Cohen (@kristinamariecohen) on Aug 21, 2017 at 4:02pm PDT

Cohenova trdi, da je želela oditi, po tem ko je igralec predlagal, da bi morali imeti skupaj spolne odnose. A jo je producent pregovoril, naj ostane še vsaj 20 minut, in naj si, če je utrujena, odpočije v sobi za goste.

"Surovo me je prebudil Ed, ki je ležal na meni in vame rinil svoje prste. Rekla sem mu, naj se ustavi, a je bil tako močan. Na vso silo sem ga odrinila, a me je z rokama zgrabil za glavo, me stresel in mi govoril, da bi me rad pof****. Bila sem paralizirana, prestrašena. Nisem mogla več govoriti, se premakniti. Držal me je dol in posilil," je o svoji nočni mori zapisala v objavi, s katero želi tudi druge zatirane ženske opogumiti k temu, da bi javno spregovorile o podobnih grozodejstvih.

Igralka je v pismu zapisala, da so jo k razkritju temnega dogodka iz preteklosti spodbudile nedavne objave o spolnem nadlegovanju v filmski industriji, ki jih je sprožil primer Weinstein.

Cohenova je zapisala tudi, da je predolgo molčala, ker je verjela producentu, ki ji je dejal, da jo bo priznanje stalo kariero in da bo, če kaj zine, uničena. "Slabo mi je, ko vidim, da so ljudje, kot je Ed, v javnosti globoko spoštovani. Na intervjuje jih vabijo prestižne ustanove, kot je Oxford Union Society na Univerzi v Oxfordu," se zgraža igralka nad organizacijo, ki je Westwicka nedavno nagradila za doprinos k boljšemu svetu.

"Kako se bo to končalo? Da moški, kot je Ed, uporabljajo slavo in moč kot sredstvo za posiljevanje in zlorabljanje žensk, potem pa z dvignjeno glavo po svetu zbirajo viteške časti," se še sprašuje Cohenova v pismu in upa, da bodo priznanja, kot je njeno, izboljšala okolje in obnovila svet slavnih, ki je ustvaril pošasti.