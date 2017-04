Zvezdnika razkrila spol in ime otroka

Irina Shayk in Bradley Cooper sta razkrila, da sta dobila hčerko Leo. (Foto: AP)

Zvezdniški par, Bradleyja Cooperja in Irino Shayk, so nedavno z naraščajem opazili v kalifornijskem Venice Beachu. Opazovalci so vedeli opisati, da sta oba "tako zaljubljena, da zagotovo to ne bo njun edini otrok, saj načrtujeta še kakšnega, obe družini pa sta zelo srečni". 42-letni Cooper in 31-letna Irina sta nosečnost v javnosti sicer skrivala do zadnjega, prav tako se je šele po dveh tednih od poroda izvedelo za srečni dogodek.



Zdaj sta razkrila dejstvo, da sta dobila deklico, ki je dobila ime Lea de Seine Shayk Cooper, "oba pa sta ekstremno vzhičena in se počutita zelo blagoslovljena," še dodajajo viri.



Irina je pred tem že nekajkrat poudarila, da je družina najpomembnejša stvar v življenju in razlog, zakaj smo na svetu, hkrati pa je dejala, da ni pomembno, kdaj se za otroka odločiš, temveč predvsem, da imaš ob sebi pravega človeka. Očitno se je odločila, da je Cooper tisti "pravi", ali bo tako tudi ostalo, pa bomo videli ...