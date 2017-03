Zvezdnika sta se na skrivaj poročila

Alison Brie in Dave Franco sta par že od leta 2011, zdaj pa sta zvezo okronala še s poroko. (Foto: AP)

Mnogo zvezdnikov svojo zasebnost postavlja na prvo mesto, a je prava umetnost, da jim uspe kaj storiti proč od vedno budnih oči javnosti, sploh kadar gre za tako velik dogodek, kot je poroka. Četudi se paparacem ne uspe prebiti dovolj blizu, da bi v objektiv ujeli nevesto in ženina, javnost vsaj ve, da poteka poroka.

Nekaterim zvezdnikom pa uspe prikriti celo to. Svojo poroko je v popolni nevenosti javnosti med drugimi uspelo izvesti Natalie Portman in Benjaminu Millepiedu ter Ryanu Goslingu in Evi Mendes, zdaj pa očitno tudi zaljubljenima igralcema Alison Brie in Daveu Francu.

Ni jasno, kdaj in kje sta si obljubila večno zvestobo, njuni predstavniki so reviji People potrdili le, da sta se poročila. Očitno sta najlepši dan v življenju uspešno skrila pred očmi javnosti, čeprav ne dvomimo, da se je slovesnosti udeležilo veliko zvezdnikov. Med drugim seveda Davov starejši brat James Franco.

31-letni Dave in 34-letna Alison, ki sta par od leta 2011, sta svojo zaroko oznanila avgusta 2015.

Mladoporočenca sta skupaj zaigrala tudi v filmu The Little Hours. (Foto: AP)

Igralca sta sicer skupaj zaigrala tudi v filmu The little hours, ki je ameriško premiero doživel januarja letos. Gre za komedijo, ki naj bi se zgledovala po britanski komični skupini Monty Python, govori pa o mladem služabniku (Franco), ki pobegne svojemu gospodarju in se zateče v samostan, poln nun.

"V sebi nimam te evforije biti nevesta. Zakon me ni nikoli zanimal, najbrž zato, ker sem bila tak osredotočena na svoje delo. Nisem bila prepričana, da v tem zares vidim kakšen smisel. Na spletu sem kupila obleko in si rekla: 'Mogoče bom nosila to'," je zvezdnica serij Oglaševalci (Mad Man) in Šola za prvake (Community) pojasnjevala junija.

In zakaj si je premislila glede poroke? "Preprosto, spoznala sem človeka in si rekla: 'Resnično sem zaljubljena vate in bi se rada postarala s tabo'," je pojasnila. "Mislim, da je to bolj romantično. Ko si dva rečeta: Vseeno mi je za poroko, ampak s tabo se pa želim poročiti," je dodala.