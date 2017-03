Zvezdniki, ki se borijo za naš planet: 'Samo zato, ker se bomo pretvarjali, da podnebnih sprememb ni, te ne bodo izginile.'

Čeprav mnogi hollywoodski zvezdniki zagovarjajo recikliranje ali s tu in tam oglasijo glede kakšne okoljevarstvene problematike, v resnici ne živijo po "zelenih načelih".

Harrison Ford je bil na primer pomemben predstavnik organizacije za ohranjanje narave, a ima hkrati v lasti sedem zasebnih letal, zato se na tem seznamu ni znašel.

A vendar je med njimi zvezdniki tudi nekaj takšnih, ki izstopajo, saj se z varovanjem okolja ukvarjajo precej resno, zavzeto in strokovno ter v ta boj vlagajo veliko truda, časa in denarja.

Zvezdniki, ki so uporabili svojo slavo in bogastvo, da bi dvignili zavest o različnih okoljevarstvenih težavah, so postavili dober zgled. Zahvaljujoč tudi njim podpora okoljevarstvenim ciljem ni še nikoli bila tako visoka.

In kdo med največjimi zvezdniki torej najbolj izstopa v svojem prizadevanju za reševanje Zemlje?

Leonardo DiCaprio

Verjetno trenutno najbolj znan borec za okolje je 42-letni igralec Leonardo DiCaprio, najbolj poznan po odmevnem dokumentarnem filmu The 11th hour. Film so snemali kar štiri leta, javnosti pa ponuja pregled vseh težav našega planeta, njegova posebnost pa je, da ne le opozarja na katastrofe, temveč tudi ponuja rešitve.

Leonardo DiCaprio je goreč borec proti podnebnim spremembam, v ta namen se je odpovedal tudi vožnjam z zasebnim letalom. (Foto: AP)

Kot igralec se pretvarjam. Igram izmišljene like, ki pogosto rešujejo namišljene težave. Verjamem, da je človeštvo tudi podnebne spremembe dojemalo enako: kot da so fikcija, ki se dogaja na nekem drugem planetu, kakor da bi, če se pretvarjamo, da podnebne spremembe niso resnične, te nekako izginile. Ampak mislim, da vemo, da ni tako. Vsak reden vidimo nove podnebne dogodke, ki jih ne moremo zanikati, dokaze, da so podnebne spremembe tukaj. Vemo, da so suše vse hujše, naši oceani se segrevajo. Priča smo ekstremnim vremenskim pojavom, povišanim temperaturam, led na Antarktiki in Greenlandiji se topi veliko hitreje, kot bi se moral. Nič od tega ni govorništvo ali histerija. Dejstvo je. Leonardo DiCaprio

A navdušenje nad varovanjem okolja zanj ni le zadnja modna muha, saj je že leta pri 24 letih ustanovil fundacijo za ohranjanje narave in divjih živali, ki "podpira organizacije in iniciative, posvečene zagotavljanju trajnostne prihodnosti za naš planet". Vse od takrat se igralec zavzeto ukvarja z okoljevarstvenimi tematikami, kot je dostop do čiste vode, pomoči po naravnih katastrofah, ohranjanju naravne raznolikosti in oceanov ter drugega.

Trenutno sedi v odborih več pomembnih okoljevarstvenih organizacij, kot sta Svetovna organizacija za zaščito narave (WWF) in Mednarodni sklad za dobrobit živali. Poleg tega je naredil dva kratka filma Water Planet in Global Warming, ki dvigujeta zavest o okoljski problematiki.

S svojo organizacijo še naprej vneto lobira za veliko okoljskih in humanitarnih ciljev, vključno z ohranjanjem gozda, zdravje oceanov, dostopa do čiste vode in obnovljive energije. Da je resnično zavzet, govori tudi dejstvo, da se je z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sestal še preden je ta uradno nastopil svojo funkcijo in se z njim pogovarjal o podnebnih spremembah ter tem, kako bi lahko zelena delovna mesta okrepila ameriško gospodarstvo.

Preko let je v okoljevarstvene namene daroval ogromne vsote, odrekel se vožnji z zasebnim letalom, vozi pa hibridni avtomobil.

Združeni narodi so ga imenovali za za glasnika miru s poudarkom na klimatskih spremembah.

Mark Ruffalo

Igralec Mark Rufallo je najbolj znan po svoji vlogi Brucea Bannerja v franšizi Avengers, a njegovo delo se tu ne konča. Kot okoljski aktivist se je boril za končanje hidravličnega lomljenja oziroma frackinga, s katerim pridobivajo nafto in zemeljski plin. Še več, ustanovil je tudi neprofitno organizacijo Water Defense, ki ljudem zagotavlja dostop do čiste vode in zahteva, da onesnaževalci prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.

Igralec Mark Ruffalo je tudi vnet okoljski aktivist, ki se bori predvsem proti katastrofam, ki jih povzroča pridobivanje nafte. (Foto: AP)

Podpira tudi zamenjavo fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije in se aktivno bori proti Monsantu, enemu vodilnih biotehnoloških podjetij na svetu. Ko je imel priložnost srečati direktorja tega podjetja, Hugha Granta, je izkoristil priložnost in mu dejal: "Monopolizirate hrano. Zastrupljate ljudi. Ubijate majhne kmetije, ubijate čebele. Kar počnete, je hudo narobe." Presenečeni Grant pa mu je odgovoril: "No, jaz pa verjamem, da je to, kar počnemo, dobro."

Mark svoj Twitter večinoma uporablja za osveščanje o frackingu in svoji organizaciji Water Defense.

Aktivno tudi podpira zelene kampanje, ki pozivajo k prehodu na uporabo 100-odstotno čiste energije za vse. Trenutno pripravlja film o velikem razlitju nafte - ta namreč vedno predstavljajo veliko ekološko katastrofo.

Gisele Bündchen

Ena izmed najbolj slavnih manekenk vseh časov, Gisele Bündchen, je znana tudi po svoji dolgotrajni in strastni predanosti do okolja.

Gisele Bündchen je tako prizadevna v boju proti podnebnim spremembam, da so jo Zduženi narodi izbrali za ambasadorko dobre volje pri svojem programu za okolje. (Foto: AP)

Med odraščanjem v Braziliji je videla lepoto narave, hkrati pa tudi uničevanje gozdov in učinkov, ki jih ima krčenje gozdov na okoljske skupnosti. Njeno aktivno delovanje v okoljevarstvene namene se je začelo pred leti, ko je obiskala pleme v amazonskem pragozdu in videla, s kakšnimi težavami se soočajo zaradi onesnaženja in izsekavanja gozda. Ko se je vrnila domov, je poklicala podjetje z obutvijo, s katerimi je že dlje časa sodelovala in se dogovorila, da bodo njeno linijo japank uporabili za osveščanje o okoljevarstvenih akcijah in zbirali sredstva za njihovo podporo, še posebej projekte, ki so povezani z ohranjanjem amazonskega gozda in atlantskega deževnega gozda.

Okolje je bilo vedno moja strast. Če postanemo pozorni in odgovorni zdaj, lahko pomagamo pri ohranjanju planeta. Gisele Bündchen

Leta 2008 se je vrnila v svoj rojstni kraj Horizontina v Braziliji, da bi naredila spremembo, in skupaj s svojo družino ustanovila projekt Čista voda, katerega cilj je vpeljava trajnostnega okoljskega upravljanja in promoviranja obnavljanja lokalnega rastja. Zasadili so že okoli 40.000 mladih dreves.

Njen okoljevarstveni trud ni ostal neopažen. Najprej ga je priznala medicinska fakulteta na Harvardu, kjer so ji podelili nagrado za globalno okoljevarstveno državljanko. Dobila je tudi nagrado za najboljšo zeleno mednarodno zvezdnico (Green Awards). Nato pa so jo leta 2009 združeni narodi izbrali za ambasadorko dobre volje pri Programu Združenih narodov za okolje (UNEP). Od takrat jim pomaga opozarjati na okoljske težave.

Edward Norton

Igralec Edward Norton, predvsem znan po vlogi v filmu Klub golih pesti, ni borec le na ekranu, temveč je aktiven tudi pri številnih okoljevarstvenih iniciativah. Je ambasador dobre volje Združenih narodov za biološko raznolikost, znan je tudi po svoji aktivni vlogi pri programu za solarne soseske – program, ki vedno, ko zvezdnik kupi dom, ki ga napaja sončna energija, za isti znesek kupi sončne celice tudi za družino z nizkimi prihodki ( BP Solar Neighbors Program).

Edward Norton je aktiven pri številnih okoljevarstvenih iniciativah ter tudi ambasador dobre volje Združenih narodov za biološko raznolikost. (Foto: AP)

42-letni igralec tudi glasno podpira organizaciji The Wilderness Society in Earthjustice, svoj igralski talent pa je izkoristil tudi za vodenje serije Čudni dnevi na planetu Zemlja (Strange Days on Planet Earth) na National Geographicu. Je tudi aktivni član sveta organizacije Friends of the High Line, ki se zavzema za ohranjanje in obnavljanje zelenega prostora v New Yorku.

Maroon 5

Skupina Maroon 5 se je zavezala, da bodo njihove turneje zelene. Od leta 2008 uporabljajo avtobuse, ki vozijo na biogoriva, na koncertnih prizoriščih spodbujajo recikliranje ter donirajo delež od prodanih vstopnic organizaciji Global Cool, dobrodelni okoljevarstveni organizaciji.

Člani skupine Maroon 5 so se odločili, da s svojimi turnejami ne bodo obremenjevali okolja. (Foto: AP)

Cate Blanchett

Igralka Cate Blanchett je s svojim možem Andrewom Uptonom ena izmed ključnih zagovornic "ozelenjevanja pristanišča" (Greening the Wharf), projekt s katerim na pomolu pri gledališču v Sydneyju, katerega umetniški vodje sta zakonca, so namestili 1900 sončnih celic. Te zdaj zagotavljajo 70 odstotkov elektrike za gledališče in skupaj s sistemom zajemanja deževnice bo gledališče kmalu postalo ogljično nevtralno. Pod njenim vodstvom je gledališče tudi začelo ponovno uporabljati in reciklirati kostume in rekvizite.

Cate Blanchett se trudi, da bi njeno sydneyjsko gledališče postalo ogljično nevtralno. (Foto: AP)

Oskarjevka pravi, da je nič ne bo odvrnilo od širjenja sporočila o podnebnih spremembah.

Robert Redford

Mislim, da bi moralo okolje spadati v kategorijo državne varnosti. Obramba naših naravni virov je prav tako pomembna kot obramba na tujem. Ker kaj v drugačnem primeru sploh branimo? Robert Redford

Lahko rečemo, da je Robert Redford začetnik zvezdniškega naravovarstvenega gibanja. Brez njega in majhne skupine drugih ljudi bi ZDA predale nacionalni spomenik Grand Staircase-Escalante (760.996 hektarjev zemlje v južnem delu ameriške zvezne države Utah) v komercialne roke. Njegovo zagovarjanje je obvarovalo naravni spomenik pred kmetovalci in gradbeniki, dokler ga ni takratni ameriški predsednik Bill Clinton leta 1996 z zakonom obvaroval pred gradbenimi posegi vanj.

80-letni Robert Redford je pravzaprav začetnik zvezdniškega naravovarstvenega gibanja. (Foto: AP)

Redford se trenutno ukvarja z varovanjem arktičnih živali na Aljaski in z osveščanjem o problematiki podnebnih sprememb, o čemer govori že vse od leta 1989.

Ted Danson

69-letni igralec je svojo pot okoljevarstvenega borca začel že pri zelo mladih letih. Pri 13 je s prijateljem in kustosom v muzeju severne Arizone uničil več kot 300 jumbo plakatov.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so ga zelo začeli zanimati negativni učinki človeške dejavnosti na oceane, po tem, ko je obiskal plažo, na kateri je bil postavljen opozorilni napis: "Prepovedano plavanje, voda je onesnažena".

Ted Danson se bori predvsem za ohranjane oceanov, o tem je napisal tudi knjigo. (Foto: AP)

Oceanska problematika me je začela zanimati leta 1980, ko svojih hčerk nisem mogel peljati plavati, ker je bila naša lokalna plaža onesnažena. 25 let kasneje sem v odboru Oceane, največje mednarodne organizacije za ohranjanje oceanov. Ted Danson

Sodeloval je pri kampanji za preprečitev izkopavanja za naftne vrelce v Santa Monici, nato pa je so-ustanovil organizacijo American Oceans Campaigns, ki se je leta 2001 združila z organizacijo Oceana.

Trenutno je s svojo ženo Mary Steenburgen član sveta Oceane, ki je največja mednarodna organizacija, ki se osredotoča le na varovanje oceanov. Danson je napisal tudi knjigo o tem, kaj lahko storimo, da bi rešili oceane (Oceana: Our Endangered Oceans and What Can We Do to Save Them).

Brad Pitt

Čeprav je bolj znan po svojih humanitarnih prizadevanjih, je igralec Brad Pitt tudi dolgoletni okoljski aktivist.

Leta 2007 je ustanovil neprofitno organizacijo Make It Right, ki zagotavlja cenovno dostopne in trajnostne domove po vsem svetu. Na to idejo je prišel, ko je s skupino strokovnjakov gradil hiše za družine v stiski, ki so svoje domove izgubile zaradi orkana Katrina v New Orleansu.

Ne le velik humanitarec, Brad Pitt je tudi okoljski aktivist. (Foto: AP)

Tam njegova organizacija zdaj gradi 150 hiš, ki bodo okolju prijazne. Ameriški svet za zeleno gradnjo ga izjemno hvali, saj bo tako Pitt ustanovil "največjo in najbolj zeleno enodružinsko skupnost na svetu". Samo temu projektu je daroval okoli pet milijonov evrov.

V sodelovanju z organizacijo Global Green se zavzema za to, da bi bil koncept "zelenih hiš" dostopen po celotnih ZDA. Glede tega se je sestal tudi z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in drugimi politiki, da bi projekt pridobil državno subvencijo.

Pierce Brosnan

Igralec Pierce Brosnan svojo vlogo okoljskega aktivista jemlje zelo resno. Velik del svojega življenja je posvetil okoljevarstvenim ciljem, sedel je v odborih več neprofitnih organizacij za varovanje narave.

Igralca Pierca Brosnana so sprejeli v okoljevarstveno dvorano slavnih. (Foto: AP)

Oba z ženo Keely Shaye Smith so sprejeli v okoljevarstveno dvorano slavnih zaradi njunih prizadevanj za osveščane in boji proti nezakonitemu kitolovu ter zaščiti močvirij.

Brosnan pravi, da je ponosen na svoj boj za gozdove in oceane.