Zvezdnikov dom v času njegove smrti poln zdravil, ki pa niso bila predpisana zanj

Dom pokojnega glasbenika je bil poln zdravil, ki pa niso bila predpisana na njegovo ime. (Foto: AP)

57-letni glasbenik Prince je umrl aprila lani, razlog smrti pa je bilo predoziranje s fetanilom. V času njegove smrti so našli veliko zdravil in opiatov, ki pa niso bili predpisani na njegovo ime. "Med preiskavo Princeovega doma so detektivi locirali veliko tablet v različnih škatlicah in stekleničkah v njegovi spalnici, nekateri so bili tudi v kovčku, ki je imel ime Peter Bravestrong," so zdaj razkrili zapisih preiskovalnih dokumentov.



V kovčku so bile tako stekleničke na ime Kirka Johnsona, pevčevega telesnega stražarja. Policisti sicer verjamejo, da je bil "Peter Bravestrong" njegov psevdonim, sicer pa so v kovčku našli tudi besedilo njegove pesmi U Got The Look iz leta 1987.



Preiskovalci tudi verjamejo, da je imel Prince dolgo zgodovino "odtegnitvenih" sindromov kot rezultat zlorabe zdravil na recept, ugotovili pa so tudi, da ekscentrični zvezdnik nikoli ni uporabljal mobilnega telefona, saj je raje komuniciral preko spletne pošte.



V zvezi z njegovo smrtjo sicer doslej niso (še) nikogar aretirali.