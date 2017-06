Na vse pretege se je trudil odpraviti 'hibo', zaradi katere ga ženske obožujejo

Ta znameniti nasmeh privlačnega igralca Mila Ventimiglie je posledica mrtvih živcev v ustnici. (Foto: AP)

Kakor mnogim zvezdnikom so tudi zvezdniku serije This is us Milu Ventimiglii v Hollywoodu pred obrazom zaprli mnogo vrat, preden je postal zvezdnik.

Pred kratkim je za revijo People povedal, da so ga pogosto zavrnili z besedami: "Ne, ne, ne, tvoja usta so preveč ukrivljena." Pojasnil je, da se je rodil z mrtvimi živci v ustnici, in da so ga pogosto prosili, naj popravi svoja "kriva usta".

"Rekli so mi, če lahko neham delati, kar pač počnem, da se moja ustnica obrača navzdol. In sem odvrnil, da sem se takšen rodil. Ne morem temu ubežati, to je del mene. Pač imam kriva usta," je dejal.

"Ko sem bil mlajši, sem pravzaprav govoril nekako iz strani mojega obraza. Ko sem se kot otrok videl na kanali lokalne televizije, sem mamo vprašal, kaj se dogaja. Ali res tako govorim? Ali sem res tako videti, ko govorim, sem jo spraševal," je pojasnil.

Kot otrok je ure in ure preživel pred ogledalom in s pomočjo glasnega branja knjige skušal odpraviti govorno napako. (Foto: AP)

Od tistega trenutka dalje se je odločil, da bo svoj govor popravil, zato je ure in ure preživel pred ogledalom, ko je na glas bral knjigo in se pri tem opazoval. "Zdaj se ta izraz pojavi samo, ko tečem in kričim. Če v prizoru tečem in kričim, tega ne morem nadzorovati. Tako zelo kriv postane," je dejal.

No, nam se ne zdi, da bi šlo za pomanjkljivost, kaj pa menite vi?