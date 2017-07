Zvezdnikove hčerke še vedno niso našli: 'Samo pripeljite jo domov'

51-letni igralec Donal Logue preživlja težke čase - več dni je pogrešana njegova 16-letna hči. (Foto: AP)

51-letni igralec Donal Logue, zvezdnik serij, kot so Gotham, Vikingi in Sinovi anarhije, se je ponovno obrnil na javnost s prošnjo za pomoč pri iskanju svoje 16-letne hčerke Jade, ki jo pogrešajo že peti dan.

"Rad jo imam in vse, kar predstavlja, in njeno pleme je močno (preko nje sem spoznal ogromno čudovitih ljudi), a zunaj je tudi veliko predatorjev, ki vedo, da imajo opravka s sladkimi, zaupljivimi dušami," je v nedeljo zapisal na svojem Facebooku.

"Želimo, da prideš domov, Jade. Kdor ve, kje je, ali s kom bi lahko bila … Na srečo mi pomagajo tudi newyorška policija, FBI in drugi. Bistvo je, da čeprav ste mogoče imeli dobre namene, da ji pomagate, a sem prepričan, da se zdaj že zavedate, da je ta situacija večja, kot bi si lahko predstavljali. Vse je vredu. Samo pripeljite jo. Dovolite ji, da se javi svoji mami ali meni – vzela jo bova nazaj, z objemi in brez kakšrnih koli vprašanj," je zapisal zaskrbljeni oče.

Jade, ki je transseksualka, je 29. junija odšla od doma, da bi se dobila s prijateljem, a se ni nikdar vrnila.

Tudi zvezdnikova nekdanja žena Kasey Smith je na Twitterju objavila posnetek, v katerem prosi vse, ki bi imeli kakšno informacijo, da se javijo. Hkrati pa je naslovila tudi svojo hčerko.

"Če gledaš, če imaš dostop do družbenih omrežij, kjerkoli že si, prosim vedi, da te iščemo. Želimo te doma. Njen spol in spolna usmerjenost tukaj nista pomembna, kar je pomembno je, da je tam zunaj pogrešan otrok – moj otrok, Donalov otrok. Jadeina zgodba je njena, povedala jo bo, ko in če bo pripravljena, naj bo to njeno. Ni vaše, ni moje, ni od nikogar, razen od nje," je povedala.

Jade Logue come home pic.twitter.com/BshyCFmPcb — Kasey Smith (@kaseykaseysmith) July 2, 2017

"Spoštujem jo, a vse kar si želim zdaj, je, da pride domov. Jade, če to gledaš, prosim, pridi domov. Neizmerno te imava rada in te pogrešava," je še dejala.