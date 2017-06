Zvezdniški očetje preplavili družbena omrežja, med njimi tudi - Madonna

Večina držav vsako tretjo nedeljo v juniju praznuje dan očetov, ob tej priložnosti pa so družbena omrežja s prikupnimi fotografijami in ganljivi pokloni preplavili tudi zvezdniki in predvsem zvezdnice, ki so se poklonile svojim dragim.

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je na Instagramu delila tri fotografije. Na prvi se njen mož, raper Kanye West, v postelji stiska z njuno štiriletno hčerkico North. "Hvala, da si tako dober oče najinima otročičkoma," je pripisala.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 18, 2017 at 12:01pm PDT

Na drugi fotografiji je bil njun 18-mesečni sin Saint, na njej pa je bilo videti, kot da bi kramljal s svojim očetom med letom z zasebnim letalom.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 18, 2017 at 12:07pm PDT

S tretjo fotografijo pa se je Kim poklonila svojemu pokojnemu očetu, Robertu Kardashianu. "Kakšna srečnica sem, da si bil moj oče. Spomnim se, da sem se ti tik pred tvojo smrtjo zahvalila za vse, sak si me naučil in ti povedala, da bom svoje otroke vzgajala z vsem, kar sem se naučila od tebe. Držala sem svojo obljubo, oče! Hvala, da si bil najboljši," je sklenila.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 18, 2017 at 12:28pm PDT

Igralka Jessica Biel se je svojemu možu Justinu Timberlaku, s katerim ima dvoletnega sina Silasa, poklonila z ganljvim zapisom: "Vsem očetom, tudi mojemu, ki nesebično dajejo svoj čas in ljubezen svojim družinam, cenim vas. In mojemu ljubljenemu možu, mojemu kompanjonu v dogodivščinah, moškemu, ki neutrudno dela za našo družino in daje energijsko in duhovno vsak dan. Večno sem hvaležna zate in tvojo ljubezen. Kot rad reče Silas, ’ti si tako zelo kul’. Ljubim te do lune in nazaj," je zapisala.

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Jun 18, 2017 at 11:55am PDT

Igralka Sarah Michelle Gellar, ki ima z možem Freddiem Prinzem mlajšim, s katerim sta poročena 15 let, dva otroka, je ob fotografijo pripisala: "Oče – sinov prvi heroj, hčerkina prva ljubezen".

A post shared by Sarah Michelle (@sarahmgellar) on Jun 18, 2017 at 12:59pm PDT

Pop zvezdnica Jessica Simpson je v poklon svojemu možu Ericu Johnsonu zapisala: "Vsak dan je blagoslov, ker je bog razumel moje srce in poznal mojo prihodnost. Tvoja ljubezen … tvoje vodenje … tvoja strast … tvoja duša … tvoj način, da si najboljši oče najinim otrokom … Hvala ti za vsakodnevno ljubezen, za katero sem vedno molila." Zakonca imata petletno hčerko Maxwell in triletnega sona Acea.

A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson) on Jun 18, 2017 at 12:23pm PDT

Najmanj medijem izpostavljeni član in edini brat v družini Kardashian, Rob Kardashian, je letos prvič praznoval dan očetov, in to z objavo fotografije s svojo sedemmesečno hčerko Dream, ki jo ima z Blac Chyno, s katero nista več par. "Vesel očetov dan vsem dobrim očetom," je zapisal ob fotografiji.

A post shared by ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) on Jun 18, 2017 at 9:43am PDT

Pop zvezdnica Miley Cyrus je objavila starejšo fotografijo s svojim očetom, glasbenikom Billyjem Rayem Cyrusom. "Vesel očkov dan mojemu frajeru številka ena. Tako zelo te imam rada," je pripisala.

Slavna "mamadžerka" Kris Jenner se je s kolažem fotografij poklonila več očetom – svojemu nekdanjemu pokojnemu možu Robertu Kardashianu, sinu Robu, svaku Kanyeju Westu in Scottu Disicku, očetu otrok njene najstarejše hčere Kourtney. Iz kolaža je izpustila očeta svojih mlajših hčera, Caitlyn Jenner, saj zadnje čase nista v dobrih odnosih.

"Vsem očetom, ki ljubijo brezpogojno, ki svoje otroke vedno dajejo na prvo mesto, radi vas imamo," je zapisala.

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Jun 18, 2017 at 8:16am PDT

"Mojemu sinu Robu na njegov prvi dan očetov … Tako sem ponosna nate! Gledala sem te rasti v najbolj ljubečega očeta našemu dragocenemu angelu Dream. Tvoj oče bi bil neizmerno ponosen nate. Rada te imam in ponosna sem tudi na vaju, Kanye in Scott. Vsak dan me osupneta in vsi moji vnuki so blagoslovljeni, da imajo vaju za očeta. Vsem čudovitim očetom želim vesel dan očetov," je zapisala.

Nekdanja "spajsica" in modna oblikovalka Victoria Beckham je delila fotografijo svojega moža Davida Beckhama, na kateri je slavni nekdanji nogometaš v družbi njunih štirih otrok, 18-letnega Brooklyna, 14-letnega Romea, 12-letnega Cruza in petletne hčerke Harper. "Najboljši očka na svetu. Vsi te imamo tako zelo zelo radi. Pošiljamo ti poljubčke," je zapisala.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jun 18, 2017 at 6:42am PDT

Nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama je delila fotografijo, na kateri je njen mož Barack Obama s hčerkama, zdaj 18-letno Malio in 16-letno Sasho, pripisala pa je tudi ganljivo sporočilo: "Vesel očetov dan. Najini hčerki sta zdaj morda res večji in starejši, ampak vedno bosta tvoji mali deklici. Rade te imamo."

A post shared by Michelle Obama (@michelleobama) on Jun 18, 2017 at 8:02am PDT

Pop zvezdnica Madonna pa se je zadeve lotila nekoliko drugače, kakopak. S kolažem fotografij svojih otrok je vesel dan očetov zaželela kar sebi. "Vesel materinski dan, Madonna. In tudi vesel očetov dan zame, ker – sprijaznimo se – jaz sem mama in oče. In mi je vseeno, kaj pravijo papirji," je zapisala.