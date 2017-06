Zvezdo na Pločniku slavnih bo dobil tudi Simon Cowell ter slavna miška Mini

Simon Cowell bo dobils vojo zvezdo. (Foto: Reuters)

Prav tako tudi slavna miška Mini. (Foto: Reuters)

V letu 2018 bo svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih (Walk of Fame) dobila vrsta igralcev, glasbenikov in drugih osebnosti iz sveta zabave. Med njimi so tudi igralec RuPaul, raper Snoop Dogg, sodnik tekmovanja oz. ameriškega TV šova X Factor Simon Cowell in igralka Jennifer Lawrence.

Med igralci bodo svojo zvezdo dobili še Jack Black, Kirsten Dunst, Jeff Goldblum, F. Gary Gray, Mark Hamill, Gina Lollobrigida, Nick Nolte, Zoe Saldana, zvezdo pa bo prejela tudi junakinja risanih filmov, miška Mini.

Iz sveta televizije bodo dobitniki zvezd še Anthony Anderson, Gillian Anderson, Lynda Carter, Taraji P. Henson, Eric McCormack, Ryan Murphy, Niecy Nash, Mandy Patinkin, Shonda Rhimes in Steve Irwin, ki ga bodo nagradili posthumno.

Med glasbenimi imeni, ki se bodo pohvalila z zvezdo, so poleg Snoopa Dogga še kantavorici Mary J. Blige in Carrie Underwood, pevka Petula Clark, pevec Harry Connick Jr., raper Ice T in pevec "Weird Al" Yankovic.

Zvezdo bodo leta 2018 prejeli še Richard Branson, Steve Jones, Charles Aznavour, Lin-Manuel Miranda in posthumno Bernie Mac.

Pločnik slavnih je v Hollywoodu mesto, na katerem v čast slavnih vsako leto postavijo nove zvezde. Prvo zvezdo je leta 1960 dobila igralka Joanne Woodward. Doslej je svojo zvezdo dobilo že več kot 2600 estradnikov.