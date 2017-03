FOTO: Na 11. Collecti tudi prostozidarji, tolarski tiskarski plošči, Martin Krpan in seveda – zbirateljstvo!

Na svoj račun so prišli ljubitelji numizmatike. (Foto: B.T.)

Letošnja že 11. Collecta je na ogled postavila tudi več kot 20 različnih tematskih razstav, v okviru katerih so med drugim na ogled postavljeni tudi redko videni predmeti prostozidarjev na območju bivše Jugoslavije, sejem pa z izdajo osebnih priložnostnih filatelističnih gradiv obeležuje tudi 100. obletnico prve slovenske slikanice Martin Krpan, avtorja Hinka Smrekarja (1917) in v ta namen postavlja tudi serijo platnic istoimenske pripovedke. Prvič v Sloveniji je mogoče opazovati in otipati originalno tiskarsko ploščo za 10 tisoč tolarjev.



Kot vsako leto lahko na Collecti na vrsto pridejo vsi ljubitelji starega, lepega in tradicionalnega, tudi nenavadnega in redkega. Zbiralci in trgovci, ki že leto vnaprej pričakujejo slovenski zbirateljski sejem z bogato mednarodno udeležbo, Collecto izkoristijo za izmenjavo izkušenj, informacij, idej, predvsem pa za to, da dopolnijo ali prodajo svoje zbirke z zanimivostmi iz sveta filatelije, numizmatike, kartografije idr. zbirateljskih področij.





Prostozidarsko kladivo in prostozidarska žlica (kela). (Foto: B.T.)

Ob tristoti obletnici ustanovitve prve velike lože na svetu – Velike lože Anglije iz leta 1717 – so letos namenili tudi prostor za prikaz zgodovine prostozidarstva, predvsem na slovenskih in jugoslovanskih tleh. Numizmatični kabinet Slovenije je namreč prikazal prostozidarsko dediščino ob veliki razstavi Skrivnost lože, ki trenutno gostuje v Narodnem muzeju Slovenije. Na Collecti pa so razstavljeni redko ali nikoli videni prostozidarski predmeti, in sicer insignie ter oznake, velika loža Jugoslavije, ter tri medalje, ki so jih skovali prostozidarji za svoje člane in so slovenski javnosti prikazane prvič.





Prvič v Sloveniji je mogoče opazovati in otipati originalno tiskarsko ploščo za 10.000 tolarjev. (Foto: B.T.)

Že prvi dan je minil v duhu bogatega obiska, ko je prišlo veliko zbirateljev pa tudi okoli 150 otrok na delavnicah pisanja pisem in znamk ter uradnega odprtja s predstavitvijo marčevsekga izzida znamk. Na uradnem odprtju so prav vsi govorci izrazili poseben pomen Collecte tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Po mnenju Mitje Lamuta, ki sejem spremlja kot predsednik programskega odbora že od samega začetka, je Collecta sejem, ki se je v letih delovanja izkazal za resen sejem, v katerega so sprva vsi dvomili. Predsednik Filatelistične zveze Slovenije prof. dr. Peter Suhadolc je s pogledom v prihodnost poudaril pomen trgovskega dela sejma, kjer je moč najti marsikatero zanimivost.



Nekaj utrinkov s prvega dne si oglejte v fotogaleriji!