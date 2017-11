FOTO: 25-letnica za več kot 33 tisočakov postala 'prva poljska Barbika'

A post shared by Anella_Barbie_Official (@anella_an_) on Jun 24, 2017 at 10:41am PDT

A se očitno glede videza 25-letne "poljske Barbike" Anelle An vsi ne strinjajo, da je ravno sanjski. Soočati se mora namreč s številnimi spletnimi komentatorji, ki so jo neusmiljeno napadli s svojimi kritikami.

Potem, ko si je dala operirati nos, je Anella priznala, da "se ni mogla več ustaviti", zato je za vse dozdajšnje operacije zapravila že več kot 33 tisoč evrov. Sledile je operacija ustnic (ki so zdaj nenormalno velike), hkrati pa si je dala povečati tudi prsi. A mladenka vztraja, da je njen sumljivo ozek pas povsem naraven.

"Vse je prišlo precej spontano in ni bilo načrtovano. Vsak ima kak kompleks, celo male stvari kot so lasje si daš spremeniti. Jaz sem si želela nos in sem to storila. Potem sem razmišljala, da bi imela lepe prsi in sem pomislila, zakaj pa ne. In to je bil začetek. Rada imam čudne in unikatne stvari, morda zato, ker sem sama čudna. Rada imam ljudi, ki ustvarijo kaj čudovitega in ki so čudoviti navznoter," je priznala v eni od televizijskih oddaj.

Anella ima skoraj 40 tisoč sledilcev na Instagramu, sicer pa svoj čas razdeli med Poznanom, Tricityjem in Münchnom. Bujna blondinka sicer dela kot arhitektka, objave na Instagramu pa ima zgolj za hobi.

Sanja o tem, da bi nekoč postala Playboyevo dekle, hkrati pa je priznala, da jo številni spletni komentatorji kritizirajo, nekateri so jo označili za "pošast". "Če ne bi bilo njenih ust, sploh ne bi bila slaba", "bila bi čudovita, če ne bi motile ustnice, glede na njeno osebnost pa deluje kot prijetna oseba", "Ona? Čudovita? Izleda kot pošast", "Izgleda, kot da se je rodila z defektom", so samo nekateri izmed komentarjev.

Oglejte si jo na nekaterih fotografijah z njenega Instagrama in presodite sami!

