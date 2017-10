Pripravljamo že 3. festival »Ko dvignem sebe, dvignem Maribor«. Potekal bo od 12. do 14. oktobra v Narodnem domu Maribor. Letos ga bomo izvedli kot 3 -dnevno druženje vseh deležnikov v lokalnem okolju, s predavanji, stojnicami in zabavo.

Namen gibanja Ko dvignem sebe, dvignem Maribor je dvigniti zavest o pomenu prevzemanja svoje osebne odgovornosti tako za svoje kot za skupno življenje ter svoj (pozitivni) vpliv na družbo s pomočjo aktivacije vseh naših potencialov za naše skupno dobro.

Namen 3. festivala Ko dvignem sebe, dvignem Maribor je odkriti in predstaviti orodja, ki jih lahko ljudje takoj uporabimo za svoj dvig – za izboljšanje svojega življenja, okolja in posledično družbe.

Prvi dan (četrtek, 12. oktober - Za starše in vse, ki jih zanima tema

»O tem, kar nas v šolah običajno ne učijo.« Predavatelji: mag. Nastja Mulej (Kreativno razmišljanje), Renato Uhl (Internetne pasti za mlade), Metka Kramberger Wherry (Posledice mladoletnega prestopništva) in dr. Špelca Morojna (Občutenje ali zapletanje v zgodbe?). Predavanje za starše in vse, ki jih zanima tema so med 16.30. in 20. uro.

Za vse prijavljene nastop skupine DUO PLATIN ob 20. uri.

PROGRAM IN PRIJAVE ZA BREZPLAČNI VSTOP na prireditve prvega dne festivala - tukaj.

Drugi dan (petek, 13. oktober) – za podjetne ljudi, podjetnike, poslovne šole

Orodja socialne ekonomije za dvig posameznika in družbe - Nihče ne ostane zadaj. Dan bo namenjen prispevku panoge socialnega podjetništva (kooperative, zadruge, društva, združenja, so.p.-ji, podporno okolje) k razvoju bolj etične, družbeno-odgovorne in trajnostne družbe ter o tem, kako lahko posameznik v socialnem podjetništvu razvija svojo poslanstvo ter prispeva svoj pozitivni družbeni vpliv.

PROGRAM IN PRIJAVE ZA BREZPLAČNI VSTOP na prireditve drugega dne festivala - tukaj.

Tretji dan (sobota, 14. oktober) – brezplačna zabava za vse !

Maribor praznuje - Dan sprostitve in univerzalne komunikacije z glasbo, petje, plesom.

Od 7.00 . do 14.00 bomo telovadili, meditirali, uživali in se zdravili z zvokom, učili samoobrambe in izobraževali v Kotičku za dušo.

Ob 17. pričnemo s plesnimi in glasbenimi nastopi, ob 18.00 pa s koncertom LEGENDE MARIBORA (Tudi jaz sem legenda!) ob zabavnem programu z znanimi Mariborčani in njihovimi zgodbami za dvig. Doslej so nastop potrdili Jože Kobler, Lidija Kodrič, Jernej Kuntner, Lidija Kodrič, Marko Soršak-Soki, Smiljan Pušenjak, čakamo še na kar nekaj zvenečih imen znanih pevcev, športnikov in komikov, ki pridejo kot gostje presenečenja.

Od 20. ure naprej zaključni dogodek - rock koncertu mariborske classic old school rock skupine WAKE UP.

PROGRAM IN PRIJAVE ZA BREZPLAČNI VSTOP na prireditev tretjega dne festivala - tukaj.

Ekipa organizacijskega odbora festivala: od leve proti desni stojijo: Iris Magajna, Nevenka Krajnc, Jelka Segulin in Vida Klemenc, sedita Miro Mihec in Mirjana Ivanuša-Bezjak.

Kontakt in informacije:

www.kodvig.si,

gibanje@kodvig.si

Miro Mihec, Etika d.o.o., etično oglaševanje in projekti, 041 710-277

Iris Magajna, predsednica društva Pupillam, so.p. (nosilec gibanja)

Mirjana Ivanuša-Bezjak, članica organizacijskega odbora festivala

Častni pokrovitelj festivala je župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec.

Prijave za brezplačni vstop na vse prireditve tukaj.

Miro Mihec, soorganizator 3. festivala Ko dvignem sebe, dvignem Maribor in Marcos Tavares, legenda NK Maribora.

Igralec Jernej Kuntner in so-organizator festivala Miro Mihec

Naročnik je KODVIG.