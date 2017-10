5-letnica v želji po labodu pisala kraljici in dobila presenetljiv odgovor

Lyndsay Simpson se je potem, ko ji je mama Jennifer Bax povedala, da velja, da ima vse labode na Otoku v lasti britanka kraljica Elizabeta II., odločila, da ji piše. V pismu je zapisala, kako všeč so ji labodi in kako bi rada enega imela doma v svoji banji kot hišnega ljubljenčka.

Britanski dvor je v imenu kraljice Elizabete II. odgovoril na pismo 5-letnice, ki jo je prosila za laboda. (Foto: Reuters)

Buckinghamska palača pa ji je odgovorila na najboljši možni način. Predstavnica dvora je poudarila, da je kraljica "skrbno preučila" željo Lyndsay, a ima žal zanjo ne najboljšo novico.

"Kraljica me je prosila, da se ti zahvalim za tvoje pismo, saj je prebrala tvojo željo, da si želiš imeti labode kot domače ljubljenčke. Dejstvo, da ima kraljica v lasti vse labode v Veliki Britaniji, je že stoletja stara pomota. Njeno veličanstvo ima v lasti neme labode in si jih lasti samo v določenih predelih reke Temze. Sicer pa so labodi zaščiteni vse od leta 1981. Kraljica je zadovoljna, da se zanimaš za življenje divjih ptic in meni, da je prijazno, da si ji pisala," so zapisali na dvoru v odgovoru na dekličino pismo.

Lyndsay je prejela tudi knjižico o postopku obročkanja in označevanja labodov, obe z mamo pa sta bili vzhičeni, da sta prejeli odgovor z britanskega dvora. Zadovoljna pa je bila tudi njena babica, ki je dejala, da "se ji zdi neverjetno, da so si vzeli čas in odgovorili na pismo 5-letnice" in da je to "nekaj, kar si bo zapomnila za celo življenje".