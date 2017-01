90 milijonov 'razpadlo' na pet kosov

Eurojackpot, vreden kar 90 milijonov evrov, je bil izžreban. A srečnežev je bilo več in tako se znesek porazdeli.

Pravilno kombinacijo 7, 14, 23, 27 in 35 ter 3 in 5 so vplačali na Danskem, kar trikrat v Nemčiji in še na Nizozemskem, so navedli na spletni strani Loterije Slovenija. Vsak bo dobil 18 milijonov evrov.

Kar 35 srečnežev je na listku imelo kombinacijo 5+1 in so se tako razveselili skoraj 600.000 evrov.

V naslednjem krogu bo Eurojackpot vreden 10 milijonov evrov.