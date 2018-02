90-milijonski dobitek tokrat na Finsko

Eurojackpot (Foto: POP TV)

Ste v minulih tednih, ko so bili glavni dobitki v igri Jackpot izjemno visoki, tudi vi pridno obkroževali številke, ''vplačevali listke'' in stiskali pesti? No, sreča ni bila na vaši strani.

Da bi bila, bi morali obkrožiti te številke: 7, 8, 24, 34 in 46 ter 4 in 8.

Je pa nekdo vendarle vpisal pravilno kombinacijo in 90 milijonov je našlo novega lastnika nekje na Finskem.

Bogat je bil tudi dobitek 5+1, pravo kombinacijo je imelo osem oseb, in sicer iz Finske, Hrvaške, Norveške, kar pet srečnežev pa prihaja iz Nemčije. Dobitek je vreden več kot tri milijone in pol.

Ostale dobitke lahko preverite na spletni strani Loterije Slovenije.