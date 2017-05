Ali je kaj trden most? Seveda, saj je narejen iz špagetov

Mariborska fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je ta teden gostila že osmo tekmovanje v izdelavi najbolj vzdržljivega mostu iz špagetov. Najbolj trden most je tako kot lani izdelala ekipa MTM, ki jo sestavljajo študenti iz fakultete gostiteljice, vzdržal pa je 89,5 kilograma obtežitve.

Trojici študentov mariborske fakultete za gradbeništvo sicer ni uspelo popraviti lanskega rekorda 105 kilogramov obtežitve, ki je bil na prejšnjem tekmovanju več kot podvojen. Lani so namreč nekoliko spremenili pogoje tekmovanja, tako da so lahko imeli mostovi za deset centimetrov večji razpon, njihova teža pa je bila lahko večja za pol kilograma. Zaradi nove in sodobne naprave je bilo drugačno tudi preizkušanje vzdržljivosti, ki je potekalo z obremenitvami na šestih točkah.

Drugo mesto je letos osvojila ekipa študentov univerze v srbskem Novem Pazarju, ki so dosegli 78,4 kilograma obtežitve, najnižjo stopničko na zmagovalnem odru pa je zasedla še ena ekipa mariborske fakultete za gradbeništvo, ki je dosegla 63,3 kilograma obtežitve.

Najbolj trden most je vzdržal 89,5 kilograma teže. (Foto: POP TV)

Skupno je svoje spretnosti in znanje dokazovalo 130 tekmovalcev iz osmih držav. Dogodek ni več samo tekmovanje, ampak je postal stičišče mednarodnega sodelovanja, povezovanja in znanja. Tako so letos gostili 41 ekip iz 21 različnih izobraževalnih ustanov Slovenije, Egipta, Turčije, Latvije, Češke, Poljske, Bosne in Hercegovine, Srbije in Hrvaške.

Kot poudarjajo na fakulteti, je veliko zanimanje študentov za sodelovanje predvsem posledica možnosti preverjanja teorije v praksi, druženja med študenti ter napredovanja na druga tekmovanja.

Mednarodno tekmovanje Ali je kaj trden most?, ki je na mariborski fakulteti potekalo že sedmo leto zapored, prireja študentski svet omenjene fakultete v sodelovanju z Društvom študentov fakultete za gradbeništvo. Pri gradnji mostov lahko študenti kot material uporabljajo le špagete in lepilo.