Ali obstaja življenje v vesolju?

Eno najstarejših vprašanj civilizacije je nedvomno, ali obstaja kakršnakoli oblika življenja zunaj Zemlje. Konec februarja je NASA objavila uradno obvestilo o odkritju novega osončja, ki je oddaljeno 39 svetlobnih let od Zemlje in kjer najmanj sedem planetov, podobnih Zemlji, kroži okoli male zvezde, še slasti osupljivo pa je to, da naj bi bilo življenje mogoče kar na treh izmed teh planetov. Od četrtka, 23. marca, bo v naših kinematografih znanstvenofantastični triler SLEDI ŽIVLJENJA, ki se med drugim spušča prav v vprašanje obstoja oblike življenja zunaj Zemlje. V prispevku, ki so ga pripravili ekskluzivno za to priložnost, dr. Kevin Fong in dr. Adam Rutherford, ki sta z dr. Rudijem Schmidtom sodelovala pri filmu kot strokovna svetovalca, pojasnjujeta pomen odkrivanja življenja zunaj Zemlje.

»Že vprašanje o tem, kako se je življenje pojavilo v vesolju in na našem planetu, je izjemno zanimivo,« pravi Kevin Fong, doktor medicine na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, strokovnjak za medicino v skrajnih razmerah, zlasti takih, s katerimi se spopadajo ljudje na vesoljskih odpravah. »Na Marsu nas čaka odgovor na vprašanje, ki se je že marsikomu porodilo, ko je legel na hrbet in gledal zvezdnato nebo,« optimistično dodaja dr. Fong.

V zvezi z življenjem zunaj Zemlje je prav tako optimističen dr. Adam Rutherford, genetik in strokovnjak za mikrobiologijo v vesolju. »Posadka Mednarodne vesoljske postaje se bo spopadla z najpomembnejšim odkritjem v zgodovini človeštva,« pojasnjuje dr. Rutherford ter dodaja: »Prav ta postaja je prva velika ločnica med tem, kar bi lahko bilo na Marsu, in tem, kar je na Zemlji.«

Napeti ZF triler SLEDI ŽIVLJENJA, v katerem šestčlanska posadka začenja preiskovanje prvega dokaza o življenju na Marsu, ki pa se zelo kmalu spremeni v boj za preživetje, je režiral Daniel Espinosa, v glavnih vlogah pa nastopajo Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson in Ryan Reynolds. Poleg dr. Fonga in dr. Rutherforda je pri filmu kot strokovni svetovalec sodeloval tudi dr. Rudi Schmidt, visoko usposobljen inženir, ki je kot svetovalec med drugim sodeloval tudi pri filmski uspešnici Marsovec.

