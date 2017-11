FOTO: Ameriška prva dama ne more pozabiti svojega kosmatega prijatelja

Ameriška prva dama Melania Trump ne more pozabiti svojega kosmatega prijatelja, ki ga je spoznala med obiskom kitajskega živalskega vrta. Pandji lepotec Gu Gu je Melanio tako prevzel, da je srečanje z njim ovekovečila na družbenih omrežjih.

A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus) on Nov 11, 2017 at 12:35pm PST

Prva dama ZDA je pekinški živalski vrt obiskala v sklopu azijske turneje, na kateri njen mož, predsednik Združenih držav Donald Trump, išče politične zaveznike in podporo ter ponuja pomoč ZDA pri reševanju meddržavnih sporov.

A med moževimi političnimi prizadevanji se je prva dama podala bolj v turistične vode in raziskovala kitajske korenine in tradicijo. V pekinškem živalskem vrtu je 47-letna Melania nekaj časa preživela v družbi najslavnejših kitajskih pand, Meng'ere in Gu Gu, a očitno jo je najbolj navdušil zadnji, ki velja za alfa samca. Tako je vsaj dejal direktor živalskega vrta, Li Šiaoguang, ki ga je označil za največjo zvezdo med osmimi pandami. Kot kaže, sta se zelo dobro ujela, saj je Melania na Twitterju in Instagramu objavila fotografijo s komentarjem: "Čudovito te je bilo spoznati, Gu Gu," ki mu je dodala emotikon pande. Njeni sledilci so takoj komentirali, da sta oba, tako prva dama kot "prvi mož" ZOO-ja, videti čudovito, eden od komentatorjev pa je med njima celo opazil neverjetno podobnost: "Skoraj tako kot sta nam vsem všeč oba na fotografiji, sta nam všeč njuni ujemajoči se uniformi." Spet drugi komentator pa je izrazil občudovanje do Melanie in všečnost prve dame v očeh ljudstva: "Še panda je očaran nad Melanio!"

Po čohljanju kosmatincev v živalskem vrtu se je ameriška prva dama podala tudi na ogled Kitajskega zidu, ki jo je prav tako očaral s svojo mogočnostjo.

A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus) on Nov 11, 2017 at 12:50pm PST

Posnela je nekaj fotografij, na katerih je videti kot prava manekenka, zato so mnogi izrazili občudovanje nad osupljivimi posnetki, ki so videti kot iz modnega kataloga. Melania je ob objavi zapisala: "Nepozabni spomini!" Seveda pa ni šlo brez prodornejših komentarjev, da je na ogled monumentalnega spomenika prišla po inspiracijo za svojega moža, ne nazadnje je le stala pred zidom. "Najbrž išče idejo za podoben zid na meji z ZDA," se je glasilo več mnenj.