Ameriška vojska z okrožnico prepovedala skupino Nickelback

Enemu od ameriških vojaških častnikov je očitno prekipelo, saj je svojim kolegom z okrožnico prepovedal, da vrtijo glasbo "groznih rock skupin", med katerimi je navedel Nickelback, Korn, Slipknot, Smashmouth in Creed.





Norčevanje iz zasedbe Nickelback je še vedno na aktualno, očitno jih ne marajo tudi v ameriški vojski. (Foto: Reuters)

Poudaril je, da prepoved velja za "ves čas, ne zgolj delovni čas". Zadeva se je pojavila na Twitterju, gre pa za še eno bodico v vsesplošnem norčevanju iz kanadske zasedbe, iz katere so se novembra lani ponorčevali kanadski policisti, ki so pijanim voznikom grozili, da jih bodo "kaznovali" s poslušanjem njihove glasbe. Nato se je v promocijskem posnetku iz njih pošalil Mark Zuckerberg, šef Facebooka, britanski duo Royal Blood je lani tvitnil "Donald Trump + Hilary Clinton = Nickelback". Nickelback so jim odgovorili, da so "šale na njihov račun kot Royal Blood, da so bile nekaj let nazaj precej bolj kul".





Nazadnje jih je v zobe vzel sam Arnold Schwarzenegger, ki jih je primerjal z ameriškim kongresom, a so mu odgovorili, da naj se "spomni na filmski flop Batman & Robin in naj jih v prihodnosti v svojih modrovanjih pusti pri miru". Dopisovanje so zaključili z obojestranskim spoštovanjem.



Zasedba bo junija izdala deveti album Feed The Machine.