Armstrongova torba, ki je bila z njim na Luni, gre na dražbo

Bodo za torbo Neila Amstronga, ki je bila z njim na Luni, julija iztržili več milijonov? (Foto: AP)

Belo torbo je uporabljal astronavt Neil Armstrong, prvi človek, ki je hodil po površju Lune. Vanjo je spravil vzorce kamenja in prahu z območja Lune, znanega kot Morje tišine.

Dražba bo potekala 20. julija, na 48. obletnico pristanka Apolla 11 na Luni. Šlo bo za prvo uradno prodajo kakršnegakoli predmeta iz misije. Čeprav je prodaja materiala, zbranega na misijah na Luni, zakonsko omejena, naj bi bilo nekaj predmetov že prodanih na črnem trgu.

Apollo 11 je bila prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala na Luni. Raketoplan je poletel 16. julija 1969 s Kennedyjevega vesoljskega središča na Floridi, posadko pa sta poleg Armstronga sestavljala še Edwin Aldrin in Michael Collins.

Štiri dni pozneje sta Armstrong in Aldrin z lunarnim modulom pristala na Luni na območju Morja tišine. Prvi je na Lunino površje stopil Armstrong in izrekel slavne besede: "To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo". Astronavta sta nato na Luninem površju izobesila ameriško zastavo, opravila različne meritve ter zbrala lunarno kamenje in prah. Na Zemljo se je misija vrnila 24. julija, njeni člani pa so bili sprejeti kot junaki.