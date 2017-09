Avril Lavigne je 'najbolj nevarna zvezdnica' na spletu

Na spletu iščete brezplačno glasbo Avril Lavigne? Pazite, saj ste v nevarnosti, da z virusi okužite svoj osebni računalnik. (Foto: AP)

Če na svetovnem spletu vtipkate ime kanadske pevke Avril Lavigne, imate največjo možnost, da pridete do škodljivih vsebin, saj imate kar 14,5 odstotka možnosti, da pristanete na okuženi spletni strani. Odstotek pa se zviša na 22, če zraven vpišete še "free MP3s" (brezplačne MP3 datoteke), je pokazala raziskava pri podjetju McAfee. Če smo malce ironični, ni nobenih podatkov o tem, koliko odstotek naraste, če je njeno ime povezano z Nickelback (včasih je bila namreč poročena s pevcem).

Avril je nazadnje leta 2013 izdala istoimenski album, očitno pa se je zanimanje zanjo zvišalo zaradi poročanja o njeni bolezni in teoriji zarote, da je prava Avril umrla in da jo je zamenjala dvojnica. Med deseterico "nevarnih" zvezdnikov pa so se znašli še Bruno Mars, Carly Rae Jepsen, Zayn Malik, Celine Dion, Calvin Harris, Justin Bieber, Sean "Diddy" Combs, Katy Perry in Beyonce.



McAfeejev seznam daje najbrž povsem nov pomen nalezljivim pop pesmicam, kanadski glasbeniki pa imajo očitno velik vpliv tudi mimo glasbenih lestvic, kakršna je slovita lestvica revije Billboard.

Ne ravno laskavi naziv je lani pripadel ameriški igralki in komedijantki Amy Schumer, leta 2015 pa didžeju in producentu Arminu van Buurenu.