Pred 50 leti zamudil na banko in izumil bankomat

Uporabljamo ga skoraj vsak dan in postal je nepogrešljiv del sodobnega življenja. Prvi bankomat pa so postavili pred 50 leti v Enfieldu, na severu Londona.

27. junija 1967 je na slovesnosti ob otvoritvi prvič v zgodovini na avtomatu dvignil denar takrat priljubljeni britanski igralec Reg Varney. Ob 'zlati' obletnici je banka Barclays na istem mestu postavila zlat bankomat.

Prvi bankomat na svetu so postavili v Enfieldu, predmestju Londona. (Foto: AP)

Na banko prispel minuto prepozno

Ideja o bankomatu se je rodila britanskemu izumitelju in podjetniku Johnu Shepherdu-Barronu, ki je opazil, kako neživljenjski so bili takrat odpiralni časi bank. Te so namreč svoja vrata zaprle ob 15.30 uri, zato so se ponavadi pred bančnimi okenci vile dolge vrste ljudi. Tako se je tudi njemu nekoč zgodilo, da je na banko prispel minuto prepozno in so se mu vrata zaprla pred nosom. "Pomislil sem, da mora biti način, da lahko pridem do svojega denarja kjerkoli na svetu ali v Veliki Britaniji," je za BBC dejal leta 2007, tri leta pred smrtjo. Pomislil je na avtomat za prigrizke in se spomnil, da bi lahko čokoladice zamenjal z denarjem.

Prvi bankomat z 'radioaktivnimi' čeki

V tistem času sicer še ni bilo bančnih kartic. Prvi bankomat je tako sprejemal čeke, ki so bili prevlečeni z ogljikovim izotopom ogljik-14, ki je rahlo radioaktivna snov. Avtomat ga je zaznal in ga povezal s PIN številko uporabnika.

Sprva so lahko posamezniki dvignili največ 10 funtov naenkrat, kar pa je bilo takrat kar precej denarja. Bankomat je postal takojšnji hit in pogosto je čez vikend zmanjkalo denarja. Takrat pa so vse počeli ročno – sortiranje čekov, računanje stanja na računu ...

Debetno bančno kartico so izumili šele dvajset let kasnje, v Veliki Britaniji so jo začeli uporabljati 3. junija 1987.

Teden dni po tem, ko so prvi bankomat postavili v Londonu, so ga postavili tudi na Švedskem. Po nekaterih informacijah pa naj bi Evropejce prehiteli Japonci, ki naj bi prvi bankomat usposobili sredi 60. let.

Največ bankomatov na milijon prebivalcev v zahodni Evropi ima Portugalska – kar 1516 bankomatov na milijon prebivalcev. Najmanj bankomatov pa je na Švedskem, kjer je teh 333 na milijon prebivalcev. Švedska namreč vse bolj postaja brezgotovinska država.

Kakšna je prihodnost bankomatov?

Čeprav danes vse več plačil opravljamo prek spleta ali z bančnimi karticami, pa gotovina še vedno igra pomembno vlogo v življenju ljudi. Tudi v naslednjih 10 letih naj bi okoli petino (21 odstotkov) vseh plačil še vedno opravljali z gotovino, predvidevajo strokovnjaki v Veliki Britaniji, kjer sicer v zadnjem času raste priljubljenost brezstičnih bančnih kartic.

Eden največjih proizvajalcev bankomatov na svetu NCR pa razmišlja, da bi v prihodnje lahko na bankomatih opravili precej več bančnih storitev. Njihova raziskava je namreč pokazala, da bi lahko 80 odstotkov transakcij, ki jih ponavadi opravimo v bančnih poslovalnicah, opravili preko video zaslonov na bankomatih.

Bankomat se tako spreminja in vse bolj dopolnjuje spletno bančništvo. V prihodnje bi lahko na njih nakazovali donacije humanitarnim organizacijam, naročili novo kreditno kartico, ali kupili znamke.

"Pametnejša tehnologija pomeni, da so danes bankomati varnejši in nudijo več, denimo tudi dvig gotovine s pomočjo mobilnega telefona namesto s kartico. Morda bo gotovina vedno kraljevala," je dejal Jeremy Light iz visokotehnološkega in storitvenega podjetja Accenture.