FOTO: Barron užival v vzdušju prisege, mahal množici, kamere pa so ujele tudi trenutek med očetom in sinom

Zvezda inavguracije Donalda Trumpa je bil njegov najmlajši sin Barron, ki je s svojo prikupnostjo osvojil srca Američanov in tudi drugih po vsem svetu. Kamere pa so ujele tudi nežen trenutek med očetom in sinom med spremljanjem dogajanja.

Desetletnik je sicer javnosti postal bolj znan med očetovo volilno kampanjo, najbolj pa se je ljudem vtisnil v spomin in prirasel k srcu, ko je med očetovim zmagovalnim govorom po volitvah le težko ostajal buden. Govor je namreč potekal sredi noči, in desetletnik je seveda izjemno zaspan, monotono politično dogajanje pa ni pripomoglo k temu, da bi bil bolj buden.

Tokrat si je Barron dolgočasne odrasle ceremonije skušal popestriti. Eden izmed najbolj zabavnih trenutkov, ki so jih ujele kamere, je bilo zagotovo takrat, ko je mali Barron zabaval svojega nečaka, Ivankinega devetmesečnega sina Teddyja.

Seveda, ni šlo povsem brez zehanja, ampak iskreno – si predstavljate, da bi morali biti pri desetih letih na političnem dogodku? Najbrž ne bi le zehali, temveč preprosto zaspali.

Pozornost je ujel tudi, ko mu je Melania ljubeznivo popravila kravato med inavguracijo.

Prvi dan "v novi službi" se je Barron torej več kot odlično odrezal. Sicer je odraščal je v Trumpovi stolpnici, kjer ima zase celo nadstropje, vključno z lastno dnevno sobo.

Sicer pa bo prvi fant, ki se bo vselil v Belo hišo po letu 1963, ko je tam živel sin Johna F. Kennedyja.

Njegovo življenje se bo s selitvijo v Washington sicer korenito spremenilo. Barron, ki zdaj v New Yorku obiskuje šolo z letno šolnino več kot 30.000 dolarjev, bo moral v novo šolo, tkati bo moral nove prijateljske vezi.

Vseskozi bo obkrožen z vojsko varnostnikov. Prvi vpogled v to novo, strogo varovano življenje, je dobil pred časom, ko je družina dopustovala v družinski rezidenci Mar a Lago - skupaj s 150 varnostniki.

Dobra novica je, da ga bodo tudi v Beli hiši lahko obiskovali prijatelji, čeprav je Bela hiša manj razkošna od Trumpovih nepremičnin, pa bodo tudi tukaj imeli na voljo kino, teniško igrišče, bazen in seveda osebje, ki bo skrbelo za njihovo osebje.

Ameriški mediji so konec leta 2016 tudi poročali, da si je Barron že izbral tudi psa, ki mu bo delal družbo v Washingtonu.

Predvsem pa naj bi Barron, po mnenju poznavalcev, tudi v Washingtonu računal predvsem na podporo družine. S starši in odraslimi brati in sestrami naj bi imel zelo tesen, topel odnos, še posebej dobro naj bi se razumel z mamo Melanio, ki budno bdi nad svojim edincem.