Barvite maske že tisoč let brišejo mejo med bliščem in bedo

Benetke imajo prav posebno mesto med pustnimi karnevali. Zanimiva je teorija, da naj bi nošenje mask služilo temu, da so ljudje prikrili rasno pripadnost, religijo in družbeni status. Včasih je kakovost kostuma z dodatki, kot so lasulje, dragi kamni in izbrana tkanina, razkrivalo mesto v družbeni piramidi.