FOTO: Bi si zapomnili zaporedje teh števil? Na državnem prvenstvu v pomnenju je padlo kar 15 rekordov

To, da ima človek dober spomin, veliko pomeni. A ob uporabi raznoraznih tehnoloških pripomočkov se možgani hitro polenijo. Marsikdo od nas težko našteje tri telefonske številke na pamet. Ali tudi vi uporabljate ista ali pa vsaj na las podobna vstopna gesla na elektronskih napravah? Varnostni strokovnjaki vedno znova poudarjajo, da bi jih morali redno spreminjati, a kaj ko si je nova zaporedja tako težko zapomniti. No, vsaj nekaterim. Vsekakor pa to ne predstavlja nobene težave udeležencem memoriade – vsakoletnega državnega prvenstva v pomnenju. Letos je bilo še posebej zanimivo, saj je padlo kar 15 državnih rekordov.

Vsako leto izmerijo, kdo ima najboljši spomin

Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Maribor je v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov Slovenije in v soorganizaciji z Osnovno šolo Brežice minulo soboto v Brežicah izvedel že 9. odprto državno prvenstvo v pomnjenju “Memoriada 17”.

9. odprto državno prvenstvo v pomnenju "Memoriada 17" je letos potekalo v Brežicah. (Foto: EIC Univerzum Minerva Maribor)

Sodelovalo 709 tekmovalcev, na državnem tekmovanju 59 udeležencev

Letos so bila predtekmovanja izvedena v osmih regijah na skupno 34 tako imenovanih MemoŠOLAh, kamor se je prijavilo 709 tekmovalk in tekmovalcev in sicer 207 otrok, 398 juniorjev in 104 odraslih. Državnega prvenstva se je letos udeležilo 59 posameznikov in posameznic, ki se jim je uspelo preko predtekmovanj uvrstiti na državno tekmovanje.

Državni prvak v kategoriji odrasli je postal Matija Šprogar Perko iz Škofijske klasične gimnazije, v kategoriji juniorjev je državni prvak postal Luka Gašperčič iz II. Gimnazije Maribor, v kategoriji otroci pa je postal državni prvak Žan Arsov iz OŠ Brezovica pri Ljubljani.

Možgančke so pomerili v desetih kategorijah

Tekmovalci so se pomerili v različnih kategorijah po pravilih Svetovne organizacije miselnih športov (World Memory Sports Council), in sicer: Pomnjenje obrazov in imen, naključnih števil, hitrih števil, govorjenih številk, abstraktnih slik, binarnih števil, naključnih besed, datumov zgodovine, kart in hitrih kart.

Fascinantno, kaj vse so si tekmovalci zapomnili

Organizatorji so za lažjo predstavo, kaj vse si lahko ob pravih tehnikah v zelo kratkem času zapomnijo človeški možgani, postregli z nekaj primeri.

Imena ali priimki

S pomočjo tehnik pomnjenja so si sodelujoči v pičlih petih minutah zapomnili kar 54 imen oziroma priimkov.

Pomnenje besed

V enakem času so si najboljši zapomnili kar 40 različnih besed oziroma tujk.

Zaporedje binarnih števil

Le pet minut pa je bilo dovolj za pomnenje zaporedja kar 234 binarnih števil. Za lažjo predstavo so postregli z naslednjim primerom:

Bi si zapomnili to zaporedje?

Pomnenje naključnih števil

V 15 minutah si je najboljši zapomnil do 174 naključnih števil.

Za lažjo predstavo:

Kaj pa to zaporedje naključnih števil?

Z izvedbo državnega prvenstva v pomnjenju se vsako leto v slovenski prostor vnašajo sodobna dognanja in metode pomnjenja ter se na takšen način ljudi vzpodbudi k treniranju spomina, ki je ključen za uspešno učenje. Sposobnost učenja je konkurenčna prednost in prav veščinam učenja je namenjen projekt Memoriada. Organizatorji so posebej ponosni, da prizadevanja za širjenje energije znanja podpira tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je že tradicionalno prevzel častno pokroviteljstvo dogodka.

Direktorica EIC Univerzum Minerva Maribor Vanja Jus je ob tem izrazila veliko zadovoljstvo: "Letos poteka tretje leto odkar smo na slovenskih šolah usposobili prve MemoryTrenerje in odkar izvajamo prvenstva v sodelovanju s soorganizatorji. Letos se je z gostoljubnostjo izkazala OŠ Brežice zato se jim na tej mestu prijazno zahvaljujem. Število prijavljenih tekmovalcev se je letos ustavilo pri 709 in preseglo rekordnih 378 tekmovalcih lani ter 268 udeležencev predlani. Veseli nas, da miselni športi postajajo vedno bolj priljubljeni tudi v Sloveniji. Na tem mestu vabimo ostale šole, da se pridružijo k Mreži MemoŠOL (članstvo za šole je brezplačno), da bodo lahko tudi one širile uporabna znanja na njihove varovance. Vljudno vabljeni vsi, da se pridružijo miselnim atletom, ki se združujejo pod miselnim dežnikom Univerzum Minerva."