Bogataši Instagrama: z eno samo objavo tudi do pol milijona dolarjev

24-lena Selena Gomez je kraljica Instagrama (ima največ sledilcev na svetu, kar 122 milijonov) in to je dobro unovčila - z eno samo sponzorirano objavo zasluži 482.200 evrov. (Foto: AP)

Že lep čas vemo, da družbena omrežja niso le platforma za objavljanje selfijev in olepševanja svojega življenja s ciljem zbujanja občudovanja svojih spletnih prijateljev, temveč da so lahko za tiste, ki jih znajo najbolje izkoristiti, odličen vir zaslužka. Vrtoglavega zaslužka. Družbena omrežja so pravi posel, in zvezdniki dokazujejo, da lahko svojo spletno prisotnost spremeniš v večmilijonskega.

Lestvice najbogatejših niso nič novega, so pa zdaj prvič sestavili lestvico največjih zaslužkarjev na Instagramu. Pozor, številke so šokantno visoke, zato ogled lestvice občutljivim odsvetujemo. Da, za eno samo objavo tisti najuspešnejši dobijo neverjetnega pol milijona dolarjev.

Pripravili so dva seznama, ki ločujeta zvezdnike in vplivneže (vlogerje in blogerje, ki s svojimi objavami vplivajo na sledilce - kaj kupiti, kaj priporočajo in podobno).

Največji Instagram zaslužkarji leta 2017 med zvezdniki

1. Selena Gomez (122 milijonov sledilcev): 550.000 dolarjev (482.200 evrov) na objavo

2. Kim Kardashian (100 milijonov sledilcev): 500. 000 dolarjev (438.380 evrov) na objavo

3. Cristiano Ronaldo (104 milijone sledilcev): 400.000 dolarjev (350.700 evrov) na objavo

4. Kylie Jenner (95 milijonov sledilcev): 400.000 dolarjev (350.700 evrov) na objavo

5. Kendall Jenner (81,7 milijona sledilcev): 370.000 dolarjev (324.404 evrov) na objavo

6. Khloe Kardashian (68 milijonov sledilcev): 250.000 dolarjev (219.190 evrov) na objavo

7. Kourtney Kardashian (57,8 milijona sledilcev): 250.000 dolarjev (219.190 evrov) na objavo

8. Cara Delevingne (40,4 milijona sledilcev): 150.000 dolarjev (131.500 evrov) na objavo

9. Gigi Hadid (34,7 milijona sledilcev): 120.000 dolarjev (105.200 evrov) na objavo

10. Lebron James (30,7 milijona sledilcev): 120.000 dolarjev (105.200 evrov) na objavo

Največja zaslužkarica med blogerji Huga Kattan:

A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on Jun 7, 2017 at 8:02am PDT

Največji zaslužkarji med vplivneži

1. Huda Kattan (20,5 milijona sledilcev): 18.000 dolarjev (15.780 evrov) na objavo

2. Cameron Dallas (19,8 milijona sledilcev): 17.000 dolarjev (14.905 evrov) na objavo

3. Jen Selter (11,3 milijona sledilcev): 15.000 dolarjev (13.150 evrov) na objavo

4. Zoella (11,1 milijona sledilcev): 14.000 dolarjev (12.270 evrov) na objavo

5. Nash Grier (10,2 milijona sledilcev): 13.000 dolarjev (11.400 evrov) na objavo

6. Chiara Ferragni (9,7 milijona sledilcev): 12.000 dolarjev (10.520 evrov) na objavo

7. Julie Sarinara (4,6 milijona sledilcev): 10.000 dolarjev (8.770 evrov) na objavo

8. Aimee Song (4,6 milijona sledilcev): 9000 dolarjev (7890 evrov) na objavo

9. Danielle Bernstein (1,7 milijona sledilcev): 7000 dolarjev (6140 evrov) na objavo

10. Liz Eswein (1,3 milijona sledilcev): 6000 dolarjev (5260 evrov) na objavo

To družbeno omrežje je zvezdnikom pomagalo do vrtoglavega premoženja, ki si ga ne bi mogli predstavljati niti v sanjah. Vse, kar morajo storiti, je z objavo podpreti nek izdelek, seveda pa to zapakirati tako, da ni vidno kot reklama. A seveda jim podjetje pošlje tekst, tako da se jim s tem ni treba ukvarjati, vse kar morajo storiti je, da posnamejo fotografijo in stisnejo gumb "objavi" - če tega zanje ne naredi pomočnik, seveda.

In čeprav so zvezdniki milijonarji že brez družbenih omrežjih, so vplivneži tisti, ki so začeli z nule, zagreto so pisali bloge, snemali vloge, pridobivali oboževalce in zato so jih podjetja prepoznala kot pomembne ter jim začela ponujati lepe vsote za reklamiranje produkta. Seveda je veliko bolj učinkovito, če nek produkt na svojem Instagramu promovira tvoj vzornik, ki mu zaupaš, in verjameš, da ga sam res uporablja kot da bi le videl reklamo le na televiziji.

Podjetja se tega dobro zavedajo in velik del proračunov za oglaševanje namenjajo temu novemu načinu promoviranja. "Instagram je neverjetno učinkovito marketinško orodje za znamke in osupljivo je videti, kako zvezdniki in vplivneži uspevajo tako učinkovito unovčijo svoje račune," pravi Mike Bandar, soustanovitelj HopperHQ.com. "S približno 700 milijoni mesečnih aktivnih uporabnikov ponuja ogromno množico potencialnih strank za podjetja, ki imajo dovolj velike proračune, da lahko za promocijo svojega produkta plačajo ljudi na teh seznamih, ter ljudem ponujajo možnost, da iz uporabe družbenih omrežij naredijo kariero," pravi. In to zelo uspešno kariero.

"Pomembno je, da se uporabniki Instagrama zavedajo, da so njihovi najljubši zvezdniki in blogerji plačani, da promovirajo produkte," je še dejal in dodal, da naj bi nekoliko več transparentnosti ustvarila nova oznaka "plačano partnerstvo", ki naj bi se uporabljala na takšnih objavah.