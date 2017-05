Bogate vrtnarske izkušnje so dobile sodoben pridih

Strokovne nasvete nudi v mesečni klubski reviji Gaia, preko telefona, na predavanjih in delavnicah in drugih srečanjih, z razvojem interneta pa je postala nepogrešljiva tudi spletna stran www.klubgaia.com.

Redno obiskovanje spleta je potreba in nuja za vse ljubitelje vrtnarjenja, ki želijo vedeti več, biti obveščeni o novostih, aktualnih informacijah, trendih, itd. Spletna stran kluba Gaia je bila postavljena, ko pametni telefoni in tablice še niso bili najpomembnejši kanal komunikacije in so bile spletne strani prilagojene zgolj uporabi na osebnih računalnikih.

Ker je spletna stran Kluba Gaia od začetka delovanja prerasla svoje okvire, hkrati pa se je zelo spremenila tehnologija in uporaba spleta, smo se odločili za celostno prenovo in nadgradnjo ter oblikovanje sodobne spletne skupnosti za ljubitelje vrtnarjenja.

Na isto spletno mesto smo ob prenovi umestili tudi interaktivno spletno aplikacijo www.naredivrt.si za načrtovanje vrta z uporabnimi in praktičnimi informacijami o vrtnarjenju, vrtnih rastlinah, škodljivcih in boleznih ter aplikacijo za prepoznavanje škodljivcev, bolezni in plevelov SOS diagnostik.

Kaj vam ponuja prenovljena spletna stran Kluba Gaia?

- Je sodobna, pregledna in uporabniško prijazna, v svežih barvah in z velikimi slikami, ki velikokrat povedo več, kot besede.

- Nudi strokovne vrtnarske nasvete, praktične ideje in preverjene prakse iz domačih vrtov.

- Rastline, bolezni in škodljivci so predstavljeni s sliko in besedo.

- SOS pomočnik vam pomaga pri prepoznavanju težav (bolezni in škodljivcev) v vrtu.

- Strokovnjaki so na voljo s strokovnimi nasveti tudi preko e-maila.

- Na voljo so vedno aktualne informacije o Klubu Gaia (predavanja, svetovanja, druženja, izmenjava znanj in izkušenj ...).

zato vas vabimo, da obiščete www.klubgaia.com in pobrskajte po vsebinah vrtnarske skupnosti, ki združuje že več kot 30.000 ljubiteljev vrtnarjenja.

Naročnik oglasa je Unichem.