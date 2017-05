Bovec oblegajo adrenalinski zasvojenci

Poletna turistična sezona se v Bovcu še niti ni dobro začela, pa že zdaj presegajo vse rekorde. Aprila so imeli kar 80 odstotkov več turistov kot lani. Dolina Soče očitno spet postaja meka za ljubitelje narave in športa, še posebej adrenalinskih športov. Gostje najraje hodijo na kaninsko pogorje, od koder po jeklenicah tudi po 70 kilometrov na uro drvijo v dolino in to 200 metrov nad tlemi.