FOTO in VIDEO: Burger ni več samo hitra prehrana

Burger ni več samo del hitre prehrane, temveč postaja tudi kulinarično doživetje. (Foto: Branka Resnik)

Pred časom sem v članku o veliki slovenski burgermaniji spraševala, koliko časa bo ta nov, izboljšan – 'hipsterski' burger ostal tako priljubljen. Zdaj, po skoraj dveh letih, je jasno, da burgermanija zagotovo še ni zamrla, in po besedah vrhunskega kuharskega mojstra Karima Merdjadija, ki se ga spomnimo iz kuharske oddaje MasterChef, burger ne bo kar tako izginil iz ponudbe: "Burgerji ne bodo zamrli, mislim, da bodo vedno ostali del ponudbe, del naše kulinarike."

Burger, ki se je iz kioskov s hitro prehrano preselil na vrhunske kulinarične mize, je zdaj v prenovljeni podobi tudi v restavracijah s hitro prehrano, kjer se je zgodil zanimiv preobrat. Namreč, tudi te restavracije so se začele zavedati, da stranke hočejo več – hočejo kakovost. Tudi v kuharski oddaji Masterchef so se tekmovalci morali soočiti s pripravo burgerja. V eni od oddaj so tako skupinsko predstavili burger, ki ni samo del hitre prehrane, v zadnji sezoni kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija pa jih je čakala še težja naloga, pripraviti so morali namreč sladek burger. Takrat je zmagala Salome, ki je na izzivu pokazala veliko kreativnosti in sodnike povsem navdušila s svojim sladkim hamburgerjem, ki ga je postregla s sladkim krompirčkom in "črno majonezo".

Jan Bučar,Igralec in televizijski voditelj Jan Bučar znan tudi po seriji Usodno vino ter oddaji Moja mama kuha bolje ter Karim Merdjadi, ki se ga spomnimo tudi iz priljubljene kuharske oddaje MasterChef. (Foto: Branka Resnik)

Karim vsem položi na srce tudi, da se pri hrani ne bi smelo hiteti, to velja tudi za burgerje, ki so dolgo veljali za zelo nezdravo hrano: "Kakovosten burger že dolgo ni samo del hitre prehrane. Vsi, ki se s tem ukvarjajo profesionalno, uporabljajo izredno kakovostne sestavine, z njimi zelo skrbno delajo, njihova priprava pa je prav takšna kot v restavraciji. Kuhar se posveti peki mesa enako, kakor če dela na stojnici, na kulinaričnem vozilu ali v kuhinji restavracije. Burgerji so šli korak naprej in danes v Sloveniji okušamo izredno kakovostne burgerje."

Torej burgerji rušijo stereotipe? "Absolutno! Strinjam se s tem in to tudi podpiram. Menim tudi, da še nismo prišli do vrha ... še veliko idej je, ogromno možnosti, kaj vse še ustvariti."

Burger pa ni samo del ponudbe v restavracijah, kioskih ... Dober burger si lahko pripravimo tudi doma: "Sami lahko spečemo štručke, kupimo meso in ga doma začinimo, idealno razmerje je 70 odstotkov plečeta, 20 odstotkov mesa pri rebrih in 10 odstotkov maščobe. Kar je zame pomembno, je to, da se ne pretirava z začimbami," še doda Karim.

Igralec in televizijski voditelj Jan Bučar, znan tudi po seriji Usodno vino ter oddaji Moja mama kuha bolje, je tudi priznal, da je znova postal ljubitelj burgerjev, tudi po zaslugi kakovostnih sestavin, rad ima le, če burger ni preveč bogat. Če potegnemo črto ... okusov je toliko, kolikor je ljudi, na prvem mestu ... pa se vsi strinjajo, naj bo kakovost.

