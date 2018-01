Projekt, ki je pred objektivom zbral Slovenke v spodnjem perilu: 'Popolne v svoji nepopolnosti'

Blogerki Nataša in Katarina želita preprečiti, da bi se ženske kadarkoli počutile slabo v svoji koži. Še preden so hollywoodske zvezdnice začele množično pozivati k enakopravnosti med ženskami, sta na Instagramu ustvarili profil "I am all women" oziroma "Jaz sem vse ženske." Na njem objavljata neretuširane fotografije deklet z vsemi ljubkimi nepravilnostmi.