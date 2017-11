Charles Manson v bolnišnici, menda blizu smrti

83-letnega Charlesa Mansona so zaradi splošno slabega telesnega stanja morali hospitalizirati. (Foto: Reuters)

Kot so potrdile lokalne kalifornijske oblasti, so morali hospitalizirati 83-letnega Charlesa Mansona, ki je obsojen na doživljenjski zapor zaradi številnih umorov, ki so jih zakrivili člani njegove sekte konec 70. let prejšnjega stoletja.

Manson v mlajših letih. (Foto: Reuters)

TMZ je citiral vir, da se Mansonovo stanje "ne izboljšuje", saj naj bi se "stalno poslabševalo", ter da je vse skupaj "samo še vprašanje časa". Manson je imel zadnjih nekaj let kar nekaj zdravstvenih težav. Nedavno je bil preveč šibak za operacijo na krvavečem črevesju. Zdaj pa se pot psihopata, ki je že 46 let za zapahi, očitno počasi, a vztrajno, končuje.

Člani Mansonove sekte, poimenovane "družina", so leta 1969 umorili osem mesecev nosečo igralko Sharon Tate, ženo filmarja Romana Polanskega, in še šest drugih ljudi. Mansona so obsodili na smrt, a mu obsodbo leta 1972 spremenili v dosmrtno ječo.

Tekom desetletij so Mansonu dvanajstkrat zavrnili možnost pomilostitve, večino časa pa je bil trn v peti zapornikom in predvsem paznikom v zaporih. Tekom vseh let si je nabral preko sto prekrškov, ki so kršili zaporniška pravila, hkrati pa je bil nasilen in se je tepel in prepiral z ostalimi zaporniki, nastavljal požare, polival vročo kavo po paznikih in podobno. Odkar pa je telesno šibak, je tovrstna dejanja opustil, čeprav se je še vedno občasno znašel v tabloidnih stolpcih predvsem po zaslugi komuniciranja z zunanjim svetom.

Koliko časa mu je še ostalo, pa bo znano kmalu ...