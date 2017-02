Čigava klobasa je najboljša? To so ugotavljali na tekmovanju v Pučah

Ne samo okusna, biti mora tudi dišeča in lepa na izgled, predvsem v prerezu. Samo tiste, ki izpolnjujejo te kriterije, se lahko potegujejo za naziv najboljše, pravijo poznavalci. Čigave so najboljše, so ugotavljali v Pučah, vasici v koprskem zaledju. Okuševalci so imeli težko delo.