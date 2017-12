VIDEO: 'Čim više, tem bolje!'

Če ste od nekdaj sanjali, da se kot človek pajek sprehajali po steni, zabijali kot profesionalni košarkarji, se počutili kot astronavt v breztežnostnem prostoru ali se kot cirkusant vrteli na trapezu, potem si sanje zdaj lahko uresničite.

Ljubitelji zabave, športa in adrenalina so dobili nov način za odklop v največjem trampolin parku v Sloveniji in enem najsodobnejših v Evropi, kjer lahko prosti čas preživljajo poskočno in se zabavajo na 3500 kvadratnih metrih. "Želimo si, da se pridejo ljudje v WOOP! zabavat, se družit in športat. Da odložijo telefone ter se prepustijo tej neverjetni zabavi v zraku," pravi vodja projekta Miran Razoršek.

Občutek svobode je v zraku. (Foto: Miro Majcen)

Za varnost bo med "trampolinanjem" in zabavo med drugimi poskrbel Tomaž Kranjec, ki je z veseljem vzel v roke našo kamero in nas skozi oči akrobata popeljal na najbolj odbit sprehod, na katerega se lahko podate z ogledom videoposnetka.

Poskočneži, ki so raje v zraku kot na trdnih tleh, se lahko v Woopu preizkusijo na 102 trampolinih in v številnih zabavnih igrah. Med poskakovanjem je namreč mogoče igrati igro med dvema ognjema, slackline, biti gladiatorske boje, plezati, izkusiti prosti pad z udobnim pristankom na napihljivo blazino ali skok med penaste kocke, mogoče je s "soskakačem" tekmovati v igrici z dotiki barvnih polj ali se v poskokih in spretnosti uriti sam.

Vsak lahko postane akrobat

Najbolj drzni se lahko zazibajo na trapezu – kot v cirkusu. A to pride na vrsto šele, ko osvojite manj vratolomne umetnije.

O takem adrenalinsko-trampolinskem raju so slovenski akrobati sanjali že dolga leta, ideja pa se je začela uresničevati okoli leta 2016 in se decembra letos končno uresničila. Ustanovitelj Samo Habič je s parkom želel omogočiti razvoj mladih talentov, akrobatov, športnikov prostega sloga ter vsem navdušencem ponuditi možnost, da skačejo skupaj s profesionalci. Med njimi bodo zagotovo vselej prisotni akrobati Dunking Devils, ki so s svojimi nastopi navduševali tudi v šovu Slovenija ima talent, in bodo mladim z veseljem predajali svoje znanje in nasvete, kako čim dlje ostati v zraku ali poleteti čim dlje.

Devilsi pravijo, da bo ta park njihov novi dom, saj je prilagojen željam profesionalnih akrobatov. Hkrati pa nudi odlične pogoje za začetnike in rekreativce, pravi eden od ustanoviteljev slovite akrobatske skupine Marko Knafelc: "V startu smo želeli park prilagoditi za Dunking Devils ter ostale akrobate, hkrati pa smo želeli, da je park dostopen širši množici, da jim omogočimo pogoje kot jih imamo mi, radi rečemo, da lahko vsak postane Devils za en dan!"

Plezalci bodo po padcu pristali na mehko. (Foto: Miro Majcen)

Občutek breztežnosti

Ker je park namenjen tudi rekreativcem se bodo v njem vsako jutro odvijale skupinske vadbe, s katerimi bodo pomagali topiti maščobe in izboljšati telesno konstitucijo. Treninge pa bodo imeli na trampolinih tudi športniki, ki se ukvarjajo s športi prostega sloga, kot so deskanje na snegu in valovih, vožnja bmx in podobno.

Med dvema ognjema

Igra z žogo med dvema ognjema, ki se je vsakdo spominja iz osnovnošolskih dni, je mogoča tudi med poskakovanjem po trampolinu, le da v zraku dobi še nove razsežnosti in nove tarče. Udeleženci se lahko med seboj ciljajo s penastimi žogami, za dodatno zmedo pa bodo v prihodnosti poskrbele še elektronske tarče, ki jih bosta ekipi izmenično ciljali in branili.

Če skočiš dovolj visoko, te tudi žoga v zraku počaka! (Foto: Miro Majcen)

Zabijati kot LeBron ali Goran Dragić? Nič lažjega!

Z dobrim odrivom je mogoče poleteti celo nad obroč koša in doživeti občutek, ki ga poznajo le profesionalni športniki. Trikov pred in med skakanjem pa se lahko naučite od akrobatskih profesionalcev, ki bodo vedno navzoči.

Adrenalinski skok na mehek oblak

Če ste si od nekdaj želeli izkusiti občutek prostega pada in začutiti mravljince med skokom v neznano, je zdaj to mogoče storiti z varnim pristankom. V adrenalinskem parku lahko skočite z različnih višin, vselej pa boste pristali na udobni zračni blazini, ki bo ublažila tudi plosk doskok na "ploh".

Med hojo po zidu skakalcem krije hrbet trampolin. (Foto: Miro Majcen)

Kot pajek

Kot superjunak Spider-man lahko premagate gravitacijo in se sprehodite po zidu – na sprehodu pa se ne boste razbili, ampak odbili iz realnosti, občutek je res nepopisen, saj imate ob trampolinskem zidu vedno krit hrbet, ki bo pristal na mehko. Ste se pripravljeni katapultirati iz realnosti?

"Otroške sanje so se mi izpolnile," pravi Gašper, član Dunking Devils, ki dneve rad preskače na trampolinih in dela salte ter druge elemente. "Najdlje sem na trampolinih preživel ves teden, cele popoldneve, po šest, sedem ur," kar pa je izjemno naporno, saj je človek, ki se prvič poda na trampoline, že po pol ure lahko precej zdelan. In kakšen je občutek, ko se po trampolinanju vrneš na trdna tla? "Ko prideš na trdna tla, imaš kar mehka kolena in vse se ti ziblje," pravi Gašper.

Že od mladih nog pa se po zraku podi tudi vaditelj in voditelj skozi park ter naš priložnosti snemalec Tomaž Kanjec, ki je v zraku že od začetka osnovne šole, ko je začel trenirat gimnastiko. "In od takrat velja načelo, čim više, tem bolje," nam svoj moto izda Tomaž, ki si lasti tudi izjemen rekord pri skoku v višino. "Moj trenutni rekord skoka v višino je 19 metrov." A to je bilo na skakalnici, opomni, na trampolinih v adrenalinskem parku Woop pa se trenutno da poleteti le do stropa dvorane.