Cirque du Soleil: 50 nastopajočih iz 19 različnih držav

Znameniti cirkus Cirque du Soleil sestavlja 50 nastopajočih iz 19 različnih držav, pa to so le tisti, ki jih vidite na odru. Nastopajoči ustvarjajo neverjetne akrobacije, ki se zdijo že skoraj nerealne. No, da pa so še kako realne, se je v zaodrju predstave Varekai prepričala naša Anja Komučar, ki je kanadski cirkus le slab mesec pred nastopom v prestolnici ujela v Budimpešti.