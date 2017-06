Cirque du Soleil navdušil Ljubljano

Prvič v Sloveniji Cirque du Soleil (Foto: Miro Majcen)

V skoraj dveurni predstavi znamenitega Cirque du Soleil, so jemali dih japonska artistka s palicami, tradicionalni gregorijanski plesalci, pa prvine ravnotežja na rokah, solo na berglah ter spektakularna ruska gugalnica, ki velja za eno najtežjih skupinskih akrobatskih izvedb.

Posebno mesto v predstavi je pripadlo tudi Skywatcherju, ki je v preteklem tednu že navduševal na akrobatskem pohodu po Ljubljani ter nepozabnima klovnoma, ki sta sinoči poskrbela za smeh do solz. Paša za oči so bili nedvomno tudi dovršeni kostumi, ki sicer ročno nastajajo v delavnici v Montrealu ter scenografija čarobnega gozdu. Zgodba Varekai pa ni popolna brez glasbene zasedbe in dveh solistov, ki z avtorsko glasbo predstave skrbijo za dodatno nepozabno vzdušje.

Dih jemajoči virtuozi, čarobna koreografija, preko 600 različnih kostumov nastopajočih ... (Foto: Miro Majcen)

Produkcija, ki jo je režiral Dominic Champagne, je poklon nomadskim dušam, duhu umetnosti cirkuške tradicije in vsem tistim, ki z neskončno strastjo iščejo pot v Varekai.

Dogajanje je postavljeno globoko v gozd na vrh vulkana, kjer je čudovit svet in je vse mogoče - Varekai. Pripoveduje o osamljenem mladeniču, ki leti preblizu sonca, zato si sežge krila. Pristane v čarobnem gozdu in pred njim se odpre pisan svet, prežet s fantazijskimi bitji, ki mu pomagajo na njegovi poti.