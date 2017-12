Dragocene najdbe: 18-letnica naplavljene črepinje 'preobrazila' v uspešen posel

18-letnica je svojo ljubezen do ustvarjanja nakita pripeljala do uspešnega posla. To se verjetno ne bi zgodilo, če ne bi živela ob ankaranski plaži, ki je del praktično vsakega kosa nakita, ki ga izdeluje. Iskanje dodatkov zanj pa jo je pripeljalo do še bolj dragocenih odkritij, ki razkrivajo zgodovino tako Ankarana, kot stekla in keramike, ki je pristala tam v prejšnjih dveh stoletjih.